Monday, 22 January 2024 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزراعة: تداول 78 ألف قنطار قطن بالمزاد التاسع في الإسكندرية

1/21/2024 11:16:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن عن أنه تم عقد المزاد التاسع للقطن اليوم الأحد بمقر الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية بمشاركة 47 شركة تجارة قطن، بالإضافة لشركة مصر (الشركة القابضة)، وذلك لبيع كمية 78.691 ألف قنطار من القطن الزهر.

وقال عمارة – في بيان مساء اليوم – إن نصيب شركة مصر (الشركة القابضة) بلغ 36 رسالة بإجمالي كمية 15 ألف قنطار قطن زهر بنسبة حوالي 20%.. مشيرا إلى أن الكمية الإجمالية التي تم تداولها حتى الآن بلغت حوالي 770 ألف قنطار لجميع الأصناف على مستوى الجمهورية.

موضوعات متعلقة صادرات ((العسل الأسود)) تعمق مشكلات صناعة السكر ارتفاع أسعار اللحوم الحية 32% فى 3 أشهر “الدولار الموازي” يضاعف آلام قطاعي“الدواجن” و”الماشية”

وأضاف أن منظومة تداول القطن تم البدء فيها هذا الموسم 2023 بتاريخ 1 سبتمبر في محافظات الوجه القبلي لـ27 مركز تجميع، والوجه البحري بتاريخ 1 أكتوبر بعدد 225 مركز تجميع.

وأكد ضرورة سرعة التوجه وتوريد الأقطان إلى مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير القادم كما هو مقرر، حيث لن يتم قبول التوريد بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء على تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتي يمكن المزايدة عليها والحصول على سعر جيد لها.

في سياق متصل، أشار عمارة إلى أن منظومة تجارة وتداول الأقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق أرباح مجزية لهم تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، كما أكد على الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبي احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية والعالمية.

المصدر:

MENAFN21012024000202011048ID1107748990

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث