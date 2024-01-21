الزراعة: تداول 78 ألف قنطار قطن بالمزاد التاسع في الإسكندرية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن عن أنه تم عقد المزاد التاسع للقطن اليوم الأحد بمقر الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية بمشاركة 47 شركة تجارة قطن، بالإضافة لشركة مصر (الشركة القابضة)، وذلك لبيع كمية 78.691 ألف قنطار من القطن الزهر.

وقال عمارة – في بيان مساء اليوم – إن نصيب شركة مصر (الشركة القابضة) بلغ 36 رسالة بإجمالي كمية 15 ألف قنطار قطن زهر بنسبة حوالي 20%.. مشيرا إلى أن الكمية الإجمالية التي تم تداولها حتى الآن بلغت حوالي 770 ألف قنطار لجميع الأصناف على مستوى الجمهورية.

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وأضاف أن منظومة تداول القطن تم البدء فيها هذا الموسم 2023 بتاريخ 1 سبتمبر في محافظات الوجه القبلي لـ27 مركز تجميع، والوجه البحري بتاريخ 1 أكتوبر بعدد 225 مركز تجميع.

وأكد ضرورة سرعة التوجه وتوريد الأقطان إلى مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير القادم كما هو مقرر، حيث لن يتم قبول التوريد بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء على تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتي يمكن المزايدة عليها والحصول على سعر جيد لها.

في سياق متصل، أشار عمارة إلى أن منظومة تجارة وتداول الأقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق أرباح مجزية لهم تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، كما أكد على الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبي احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية والعالمية.

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