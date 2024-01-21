الثروة المعدنية تشارك فى رخصة أتون لتعدين الذهب مناصفة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة أتون الكندية والهيئة العامة للثروة المعدنية تدشين شركة مملوكة مناصفة لكل منهما، للبدء فى عمليات الاستكشاف بعد حصولها مؤخرًا على رخصة من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وحصلت الشركة على أول رخصة تعدين تمنحها مصر منذ 2005 حينما حصلت شركة سنتامين الكندية على رخصة“السكرى” بحسب بيان للشركة.

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وقالت“أتون” فى إفصاح لبورصة“تورنتو” إنها حصلت على رخصة للتعدين فى منطقتى رودريجين وغرب حمامة، لمدة مبدئية تصل إلى 20 عاما وقابلة للتجديد 10 سنوات إضافية، بجانب الاحتفاظ بمساحة إضافية فى“أبو مروات” مساحتها 255 كيلومترا لمدة 4 سنوات إضافية.

وقال مصدر مسئول لـ”البورصة” إن احتياطيات امتياز“أبومروات” تقدر بنحو 370 ألف أوقية تقريبا من الذهب قابلة للاستخراج، طبقاً لتقديرات الشركة الأخيرة.

وكشف أنها تنقب عن الذهب فى الصحراء الشرقية منذ 2010، وضخت استثمارات بنحو 32.4 مليون دولار.

وقال تونو فاك، الرئيس التنفيذى المؤقت لشركة” آتون الكندية” إنهم احتفظوا بمساحات كبيرة لمزيد من الاستكشاف، بما في ذلك الاستكشاف الأخير في حفر منطقة“سمنا”، حيث أن النتائج الجديدة من“سمنا” أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الامتياز يضم أكثر من اكتشاف اقتصادى للذهب.

وأضاف أنهم يخططون لبدء مرحلة ثانية من التنقيب عن الذهب قريباً، بعد أن تم إصدار ترخيص التعدين.

وقالت الهيئة المصرية للثروة المعدنية فى بيان لها، إن رواسب أبو مروات عبارة عن رواسب عالية الجودة من الذهب والنحاس وتقع على بعد 35 كيلومترا إلى الشمال الشرقى من منطقة الحمامة.

وتهدف شركة أتون إلى تطوير مناجم الذهب المصرية فى أبو مروات، التى تقع على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال منجم ذهب السكرى العالمى التابع لشركة سنتامين.

وبحسب بيان سابق للهيئة يقع امتياز أبو مروات فى منطقة الدرع العربى النوبى (جنوب شرق القاهرة)، على مساحة 447.7 كيلومتر مربع، ويحتوى على رواسب الحمامة وأبومروات، بالإضافة إلى رودروين.