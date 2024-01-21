سنجر: استئناف توريد المازوت لمصانع الطوب بكميات أقل من ثلث الاحتياجات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال على سنجر، رئيس مجلس إدارة شعبة الطوب، إن وزارة البترول أعادت ضخ كميات من المازوت لمصانع الطوب الطفلى بعد وقفها منذ شهور.
أضاف لـ”البورصة” أن الكميات الجديدة تعادل 30% فقط من الكميات الإجمالية المتعاقد عليها.
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كانت الوزارة قد أوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية توريد المازوت لمصانع الطوب الطفلى، لعدم استكمالهم الأوراق المطلوبة، وفقًا لمسئول حكومى تحدث لـ”البورصة”.
وقال سنجر، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن عملية التوريد للمصانع توقفت بشكل كامل قبل فترة على الرغم من وجود عقود تلزم شركات البترول بالتوريد للمصانع.. لكن مطالبات الشعبة للهيئات الحكومية أعاد 30% من إجمالى الكمية فقط.
أضاف رئيس شعبة الطوب لـ”البورصة” أن شركات البترول كانت تورد نحو 40 طن مازوت أسبوعيًا إلى مصانع الطوب، وحاليًا لا تتجاوز الكمية 10 أطنان خلال الأسبوع.
أوضح أن وزارة البترول اشترطت على المصانع تقديم موافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية موضح بها الطاقة الإنتاجية للمصنع، لكن بعض المصانع لم تحصل على هذه الموافقة حتى الآن.
وكشف أن أعداد المصانع العاملة فى قطاع الطوب تقدر حاليًا بنحو 500 مصنع وفقًا للحصر الأخير للشعبة فى عام 2016.
ذكر أن التوزيع الجغرافى لمصانع الطوب يتركز فى مناطق عرب أبو ساعد، والصف وكفر حميد، وجرزا بالعياط، وتلك المناطق تضم ما يقرب من 60% من إجمالى مصانع الطوب بالجمهورية والباقى فى مناطق الدلتا.
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