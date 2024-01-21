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سنجر: استئناف توريد المازوت لمصانع الطوب بكميات أقل من ثلث الاحتياجات

1/21/2024 11:16:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال على سنجر، رئيس مجلس إدارة شعبة الطوب، إن وزارة البترول أعادت ضخ كميات من المازوت لمصانع الطوب الطفلى بعد وقفها منذ شهور.

أضاف لـ”البورصة” أن الكميات الجديدة تعادل 30% فقط من الكميات الإجمالية المتعاقد عليها.

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كانت الوزارة قد أوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية توريد المازوت لمصانع الطوب الطفلى، لعدم استكمالهم الأوراق المطلوبة، وفقًا لمسئول حكومى تحدث لـ”البورصة”.

وقال سنجر، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن عملية التوريد للمصانع توقفت بشكل كامل قبل فترة على الرغم من وجود عقود تلزم شركات البترول بالتوريد للمصانع.. لكن مطالبات الشعبة للهيئات الحكومية أعاد 30% من إجمالى الكمية فقط.

أضاف رئيس شعبة الطوب لـ”البورصة” أن شركات البترول كانت تورد نحو 40 طن مازوت أسبوعيًا إلى مصانع الطوب، وحاليًا لا تتجاوز الكمية 10 أطنان خلال الأسبوع.

أوضح أن وزارة البترول اشترطت على المصانع تقديم موافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية موضح بها الطاقة الإنتاجية للمصنع، لكن بعض المصانع لم تحصل على هذه الموافقة حتى الآن.

وكشف أن أعداد المصانع العاملة فى قطاع الطوب تقدر حاليًا بنحو 500 مصنع وفقًا للحصر الأخير للشعبة فى عام 2016.

ذكر أن التوزيع الجغرافى لمصانع الطوب يتركز فى مناطق عرب أبو ساعد، والصف وكفر حميد، وجرزا بالعياط، وتلك المناطق تضم ما يقرب من 60% من إجمالى مصانع الطوب بالجمهورية والباقى فى مناطق الدلتا.

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