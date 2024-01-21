إى إف جى تبدأ الترويج الخارجى لطرح ((راية لتكنولوجيا المعلومات))

كشف حسام حسين الرئيس التنفيذى للقطاع المالى بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن أن شركة إى أف جى القابضة مستشار طرح شركة راية لتكنولوجيا المعلومات بدأت الترويج المبدئى لطرح حصة من الشركة قد تصل إلى 30%، عبر الترويج خارجيًا لاستطلاع شهية المستثمرين قبل البدء الفعلى فى الإجراءات الرسمية للطرح.

وأضاف حسين لـ((البورصة)) على هامش فعاليات مؤتمر صحفى، إن الشركة تأتى ضمن 3 شركات تخطط المجموعة لطرح حصص منها فور تحسن أوضاع السوق، واستعداده لاستقباله، والشركتين الأخريين هما“راية للتجارة والتوزيع، و”أمان للخدمات المالية”.

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من ناحية أخرى قال حسين إن الشركة تخطط لإجراء ما بين 2 و3 عمليات إصدار سندات توريق بقيمة تترواح بين 1.5 2 مليار جنيه خلال العام الجارى، إلى جانب خطة لزيادة رأسمال ((راية أوتو)) بقيمة 250 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة لتمويل عقد الشراكة الذى وقعته مع شركة“إكس بينج” للسيارات الكهربائية، البالغ حجم استثماراته نحو 500 مليون جنيه.

واوضح حسين أن نصف تلك القيمة ستمول ذاتيًا والنصف الآخر عبر القروض والتسهيلات الائتمانية.

وعقدت شركة راية أوتو إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية شراكة مع ((X PENG)) الصينية لإطلاق 3 طرازات جديدة من السيارات الكهربائية (P7i ، G6 ، G9) فى مصر خلال 2024.

ومن جانبه قال محمد النجار الرئيس التنفيذى لشركة ((راية أوتو))، إن الشركة اقتنصت عقد وكالة حصرية مع الشركة الصينية لبيع السيارات، على أن تدخل فى مجال التصنيع والتجميع خلال 3 سنوات بعد وصول سوق السيارات الكهربائية إلى النضج.

وأضاف النجار على هامش فعاليات المؤتمر الصحفى للإعلان عن الشراكة، أن الشركة سوف تستثمر ما يقرب من 50 مليون جنيه بالشواحن الكهربائية، مع خطة للاستحواذ على 10% من حجم المبيعات بالسوق، عبر بيع عدد سيارات يترواح ما بين 350 و500 سيارة خلال العام الجاري.

وتابع أن فتح باب الحجز على السيارات سيكون منذ مايو المقبل، حيث ستقدم الشركة ضمانة تصل إلى 8 سنوات على السيارة، وستتخطى سعر السيارة نحو المليون جنيه.

ويرى مدحت خليل رئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن قطاع السيارات الكهربائية يتمتع بفرص واعدة وجاذبة، وليس مشروعا استثمارى ولكن يحقق هدف قومى لخفض الإنبعاثات الكربونية، وأن التوقيت مناسب لإطلاق تلك النوعية من السيارات الكهربائية خاصة فى ظل ارتفاع أسعار سيارات البنزين.

وكشف عن وصول حجم مبيعات شركة راية القابضة خلال العام الماضى إلى نحو 30 مليار جنيه.