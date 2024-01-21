إى إف جى تبدأ الترويج الخارجى لطرح ((راية لتكنولوجيا المعلومات))

(MENAFN
- Al-Borsa News) حسين: استطلاع شهية المستثمرين فى الخارج قبل اتخاذ إجراءات فعلية
كشف حسام حسين الرئيس التنفيذى للقطاع المالى بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن أن شركة إى أف جى القابضة مستشار طرح شركة راية لتكنولوجيا المعلومات بدأت الترويج المبدئى لطرح حصة من الشركة قد تصل إلى 30%، عبر الترويج خارجيًا لاستطلاع شهية المستثمرين قبل البدء الفعلى فى الإجراءات الرسمية للطرح.
وأضاف حسين لـ((البورصة)) على هامش فعاليات مؤتمر صحفى، إن الشركة تأتى ضمن 3 شركات تخطط المجموعة لطرح حصص منها فور تحسن أوضاع السوق، واستعداده لاستقباله، والشركتين الأخريين هما“راية للتجارة والتوزيع، و”أمان للخدمات المالية”.
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من ناحية أخرى قال حسين إن الشركة تخطط لإجراء ما بين 2 و3 عمليات إصدار سندات توريق بقيمة تترواح بين 1.5 2 مليار جنيه خلال العام الجارى، إلى جانب خطة لزيادة رأسمال ((راية أوتو)) بقيمة 250 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة لتمويل عقد الشراكة الذى وقعته مع شركة“إكس بينج” للسيارات الكهربائية، البالغ حجم استثماراته نحو 500 مليون جنيه.
واوضح حسين أن نصف تلك القيمة ستمول ذاتيًا والنصف الآخر عبر القروض والتسهيلات الائتمانية.
وعقدت شركة راية أوتو إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية شراكة مع ((X PENG)) الصينية لإطلاق 3 طرازات جديدة من السيارات الكهربائية (P7i ، G6 ، G9) فى مصر خلال 2024.
ومن جانبه قال محمد النجار الرئيس التنفيذى لشركة ((راية أوتو))، إن الشركة اقتنصت عقد وكالة حصرية مع الشركة الصينية لبيع السيارات، على أن تدخل فى مجال التصنيع والتجميع خلال 3 سنوات بعد وصول سوق السيارات الكهربائية إلى النضج.
وأضاف النجار على هامش فعاليات المؤتمر الصحفى للإعلان عن الشراكة، أن الشركة سوف تستثمر ما يقرب من 50 مليون جنيه بالشواحن الكهربائية، مع خطة للاستحواذ على 10% من حجم المبيعات بالسوق، عبر بيع عدد سيارات يترواح ما بين 350 و500 سيارة خلال العام الجاري.
وتابع أن فتح باب الحجز على السيارات سيكون منذ مايو المقبل، حيث ستقدم الشركة ضمانة تصل إلى 8 سنوات على السيارة، وستتخطى سعر السيارة نحو المليون جنيه. خليل: 30 مليار جنيه مبيعات راية القابضة فى 2023
ويرى مدحت خليل رئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن قطاع السيارات الكهربائية يتمتع بفرص واعدة وجاذبة، وليس مشروعا استثمارى ولكن يحقق هدف قومى لخفض الإنبعاثات الكربونية، وأن التوقيت مناسب لإطلاق تلك النوعية من السيارات الكهربائية خاصة فى ظل ارتفاع أسعار سيارات البنزين.
وكشف عن وصول حجم مبيعات شركة راية القابضة خلال العام الماضى إلى نحو 30 مليار جنيه.
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