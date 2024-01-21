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مستحقات فاروس إنرجى لدى مصر ترتفع إلى 37.3 مليون دولار

1/21/2024 11:16:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت شركة“فاروس إنرجى” للطاقة أن مستحقاتها على الحكومة المصرية بلغت 37.3 مليون دولار بنهاية العام الماضى مقابل 24.2 مليون دولار فى 2022.

وذكرت فى بيان نتائج أعمالها أن استمرار الاضطرابات فى بيئة الاقتصاد الكلى وتخفيض قيمة العملة وعدم القدرة على تدبير دولار لتحويله يجعل من الأفضل الاحتفاظ بالمستحقات بالدولار إلا فيما يمكن استخدامه لتمويل النفقات الجارية.

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وتوقعت الشركة إن يتراوح إنتاجها فى مصر خلال العام الحالى بين 1300 و1500 برميل يوميًا، وقالت إنها ستتخذ نهجًا حذر فى تخصيص رأس المال والحفر فى الفيوم مع شمال بنى سويف، مع التركيز على المستحقات.

وبلغ إنتاج الشركة فى مصر إلى 1381 برميل يوميًا انخفاضًا فى 1748 برميل يوميًا فى 2022.

وكشفت الشركة أن إيراداتها من العمليات فى مصر بلغت 19 مليون دولار شاملة ضرائب الدخل.

و”فاروس إنرجى” هى شركة متخصصة فى الطاقة مدرجة فى بورصة لندن ولديها امتيازات إنتاج وكشف وتطوير فى مصر وفيتنام.

وتمتلك الشركة حصة 45% فى امتياز الفيوم بالصحراء الغربية فيما تمتلك مجموعة“آى بى أر بحيرة قارون” إحدى شركات مجموعة“آى بى أر” العالمية” الحصة المتبقية.

ويُنتج امتياز الفيوم من 10 حقول ويقع على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب القاهرة، ويتم تشغيله من خلال شركة“بيتروسيلة” المملوكة مناصفة من أصحاب الامتياز والهيئة العامة للبترول.

وتمتلك فاروس 45% من امتياز شمال بنى سويف، والذى حصلت على رخصته الأولى فى سبتمبر 2023 وبدأ الإنتاج فى ديسمبر 2023، وتمتلك آى بى أر بحيرة قارون” إحدى شركات مجموعة“آى بى أر” العالمية” الـ55% المتبقية، وتقوم بتشغيله.

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