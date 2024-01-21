مستحقات فاروس إنرجى لدى مصر ترتفع إلى 37.3 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة“فاروس إنرجى” للطاقة أن مستحقاتها على الحكومة المصرية بلغت 37.3 مليون دولار بنهاية العام الماضى مقابل 24.2 مليون دولار فى 2022.
وذكرت فى بيان نتائج أعمالها أن استمرار الاضطرابات فى بيئة الاقتصاد الكلى وتخفيض قيمة العملة وعدم القدرة على تدبير دولار لتحويله يجعل من الأفضل الاحتفاظ بالمستحقات بالدولار إلا فيما يمكن استخدامه لتمويل النفقات الجارية.
موضوعات متعلقة
أوروبا تنتقل إلى عالم جديد بعد أزمة الطاقة سنجر: استئناف توريد المازوت لمصانع الطوب بكميات أقل من ثلث الاحتياجات المؤسسة الوطنية للنفط: استئناف الإنتاج بحقل الشرارة الليبي
وتوقعت الشركة إن يتراوح إنتاجها فى مصر خلال العام الحالى بين 1300 و1500 برميل يوميًا، وقالت إنها ستتخذ نهجًا حذر فى تخصيص رأس المال والحفر فى الفيوم مع شمال بنى سويف، مع التركيز على المستحقات.
وبلغ إنتاج الشركة فى مصر إلى 1381 برميل يوميًا انخفاضًا فى 1748 برميل يوميًا فى 2022.
وكشفت الشركة أن إيراداتها من العمليات فى مصر بلغت 19 مليون دولار شاملة ضرائب الدخل.
و”فاروس إنرجى” هى شركة متخصصة فى الطاقة مدرجة فى بورصة لندن ولديها امتيازات إنتاج وكشف وتطوير فى مصر وفيتنام.
وتمتلك الشركة حصة 45% فى امتياز الفيوم بالصحراء الغربية فيما تمتلك مجموعة“آى بى أر بحيرة قارون” إحدى شركات مجموعة“آى بى أر” العالمية” الحصة المتبقية.
ويُنتج امتياز الفيوم من 10 حقول ويقع على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب القاهرة، ويتم تشغيله من خلال شركة“بيتروسيلة” المملوكة مناصفة من أصحاب الامتياز والهيئة العامة للبترول.
وتمتلك فاروس 45% من امتياز شمال بنى سويف، والذى حصلت على رخصته الأولى فى سبتمبر 2023 وبدأ الإنتاج فى ديسمبر 2023، وتمتلك آى بى أر بحيرة قارون” إحدى شركات مجموعة“آى بى أر” العالمية” الـ55% المتبقية، وتقوم بتشغيله.
MENAFN21012024000202011048ID1107748986
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.