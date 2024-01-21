أوروبا تنتقل إلى عالم جديد بعد أزمة الطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت معظم أنحاء أوروبا موجة قارسة البرودة، وغيرت الناقلات العملاقة الحاملة للوقود عبر البحر الأحمر، مساراتها لتجنب تصاعد العنف، وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز، لكنها واصلت التهاوي بدلاً من ذلك.

ربما يكون من المبكر قول إن أوروبا نجت من أزمة الطاقة، لكن ثمة إشارة قوية إلى أن أسوأ كابوس أدى إلى ارتفاع فواتير الطاقة ودفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة أعوام قد أصبح من الماضي.

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وتستفيد أوروبا من جمع احتياطيات قياسية من الغاز العام الماضي، بجانب المساعدة من مصادر الطاقة المتجددة وشتاء معتدل نسبيًا، بغض النظر عن بعض موجات البرد.

كما يلعب تباطؤ النمو الاقتصادي دوراً أيضاً، الأمر الذي يحد من الطلب على الطاقة في القوى الصناعية الكبرى مثل ألمانيا، حسب وكالة أنباء“بلومبرج”.

هذا كان كافياً لتعزيز الثقة عبر مكاتب التداول بأن المنطقة في وضع مستقر بما يكفي لتجاوز بقية فصل الشتاء بوقود احتياطي، فقد جرى تداول الأسعار الأوروبية القياسية حاليًا بأقل من 30 يورو لكل ميجاوات في الساعة، أي حوالي عُشر مستويات الذروة في 2022.

مع ذلك، وبعد أن تمكنت أوروبا من التغلب على الأزمة، ظهر واقع جديد يحمل قائمة من التحديات.

إنها تعتمد الآن بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، وسيتعين عليها التعامل مع الانقطاع الذي تواجهه في توليد الطاقة.

وفي ظل فقدان الغاز الروسي، الذي كانت تعتمد عليه بشكل مفرط قبل غزو أوكرانيا، كان عليها أيضًا أن تبحث عن مكان آخر لتلبية احتياجاتها من الوقود، وهذا يعني التنافس على حصة من شحنات الغاز الطبيعي المسال الأجنبية مع أجزاء أخرى من العالم.

تتمثل أحد المخاطر الرئيسية في الشرق الأوسط وسط الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وهو الطريق الذي تستخدمه قطر لإرسال الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، حيث تتجنب ناقلات البترول والغاز المنطقة، وتختار بدلاً من ذلك مسارات حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وتشير بيانات شركة“كبلر” إلى أن ما يقرب من سفينتين أو ثلاث سفن للغاز الطبيعي المسال ستستخدم الممر في اليوم العادي.

طاقة بديلة



انخفضت أسعار الغاز بنسبة 60% تقريبًا في 2023، وانخفضت بنسبة 12% أخرى حتى الآن منذ بداية العام الحالي، وهذا سيساعد في خفض فواتير الطاقة للمستهلكين.

في المملكة المتحدة، سينخفض الحد الأقصى للسعر الذي تنظمه الدولة بنسبة 14% تقريبًا بحلول الربيع، وفقًا لتقديرات شركة“كورنوال إنسايت” الاستشارية في ديسمبر.

وقال كيم فوستير، رئيس أبحاث البترول والغاز الأوروبية في شركة“إتش.إس.بي.سي هولدينجز”، إن“هذا هو الشتاء الثاني الذي تشهده أوروبا بدون الغاز الروسي، وحقيقة أن هناك الآن سابقة، وهي شتاء 2022-2023 الذي مر دون أي مشاكل، يساعد في تهدئة أعصاب المتداولين”.

لا شك أن بناء أوروبا للطاقة المتجددة يعني تضاؤل حصة الغاز في مزيج الطاقة في القارة، فقد ساعدت الزيادة في توربينات الرياح ومنشآت الطاقة الشمسية في تقليل الحاجة إلى الوقود، بجانب انتعاش إنتاج الطاقة النووية الفرنسية العام الماضي.

لكن ثمة طريق طويل أمام أوروبا، مع العديد من التحديات المحتملة، إذ ينتهي اتفاق عبور خط أنابيب الغاز بين روسيا وأوكرانيا في نهاية العام الحالي، ولا يُرجح تجديده، ما يعني أن القارة قد تحصل على كميات أقل من الغاز من روسيا.

ورغم وجود استثمارات عالمية هائلة في الغاز الطبيعي المسال، فإن الكثير من القدرات الجديدة لن تصل إلى السوق حتى عامي 2025 و2026.

وأصبحت الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواتر، مما يجهد أنظمة الطاقة ويؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة الطلب على الغاز.

في آسيا، تعني المخزونات القوية أن أسعار الغاز هناك تنخفض أيضًا حاليًا، وهي عند أدنى مستوياتها منذ يونيو.

يبيع مشترو الغاز الطبيعي المسال في اليابان، ثاني أكبر مستورد للوقود فائق التبريد في العالم، الشحنات بنشاط لأن لديهم الكثير منها، ومن المرجح أن تشق بعض هذه الشحنات طريقها إلى أوروبا.

رغم استمرار الطلب، خاصة في الهند والصين، فإن هذه المشتريات مدفوعة في المقام الأول بالتجار الذين يبحثون عن صفقة جيدة.

تتشابه هذه القصة بشكل كبير مع الولايات المتحدة، حيث انخفضت العقود الآجلة للغاز بنحو 20% الأسبوع الماضي، حيث ظل التخزين أعلى بكثير من متوسط الخمس سنوات.

كما أدى الطقس البارد إلى زيادة الطلب على الطاقة وتجميد بعض آبار الغاز، لكنه لم يفعل الكثير لتعزيز العقود الآجلة.

اضطراب القناة

مع ذلك، فإن المشكلات في ممرين رئيسيين للغاز الطبيعي المسال، وهما قناة السويس وقناة بنما المتضررة من الجفاف، تطيل فترة رحلات الشحن، ما يزيد من تكلفة الشحن ويضغط على الأسطول العالمي من السفن.

تسببت نوبات شديدة من التقلبات، بدءاً من ضربات الغاز الطبيعي المسال في أستراليا إلى انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة ووصلاً إلى اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، في ارتفاعات حادة، مما يذكر بأن الهدوء الحالي ليس مضمونا استمراره.