مصدر بالمركزى: استمرار رصد التلاعبات وراء خفض حدود استخدام البطاقات فى الخارج

MENAFN - Al-Borsa News) استمرارًا لمحاولة البنوك إدارة مواردها الدولارية المحدودة اتخذت خطوات جديدة على مدار الأيام الماضية، لخفض استخدام بطاقات الائتمان فى المعاملات الدولية خاصة مع وجود تلاعبات، تحدث مسئول فى المركزى لـ”البورصة” عن استمرار رصدها.

وبرر المسئول لجوء البنوك لتفعيل الحدود عند الإخطار بالسفر حتى لا يُرسل عميل بطاقته مع آخر، وأن يكون مُلزمًا بتقديم ما يثبت سفره.

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واشترطت بعض البنوك الإبلاغ عن سفر العميل ليتم إتاحة حد السحب النقدى من الخارج، منها بنوك كريدى أجريكول، مصر والأهلى الكويتى ومصرف أبو ظبى الإسلامى، وبالنسبة للبطاقات المُصدرة حديثًا لن يتاح لها الاستخدام الدولى قبل مرور 6 أشهر على إصدارها.

ولكن المصدر لم يستبعد أن يكون الأمر أيضًا للاستفادة من الموارد الدولارية المحدودة، مشيرًا إلى رفع بعض البنوك العمولة لمستويات تقلل فرص الاستفادة من الدولار فى السوق الموازي.

واتسعت الفجوة بين سعر الدولار الرسمى والدولار فى السوق الموازي من نحو 10 جنيهات فى أكتوبر الماضى إلى نحو 30 جنيهًا فى الوقت الحالى أى نحو 100% من السعر الرسمى.

وفرضت بعض البنوك عمولات تصل إلى 15% على تدبير العملة بخلاف عمولات على السحب تصل إلى 10% فى بعض الأحيان، بخلاف الفائدة التى يتم احتسابها فور عملية السحب.

وبات غير مسموح فى معظم البنوك تفعيل حدود السحب أو المشتريات الدولية إلا بعد مرور 6 أشهر، بالنسبة للبطاقات المُصدرة حديثًا.

وبصفة عامة يُشترط لإصدار بطاقة ائتمانية وجود شهادة بالبنك أو وديعة أو تحويل الراتب على البنك، أو تجميد مبلغ مالى لصالح البطاقة الائتمانية، وتختلف قيمته حسب شريحة البطاقة المستهدف إصدارها.

وفى البنك الأهلى المصرى، فى حالة تقديم العميل أوراق السفر للبنك واعتباراً من يوم 21 يناير القادم سيكون حد السحب على المشتريات لبطاقات الكلاسيك بما يعادل 7 آلاف جنيه وحد السحب النقدى ما يعادل 1500 جنيه، وحد المشتريات لبطاقات الجولد 15 ألف جنيه وحد السحب النقدى ما يعادل ألفى جنيه، وحد المشتريات على بطاقات البلاتينيوم ما يعادل 50 ألف جنيه، فيما بلغ حد السحب النقدى ما يعادل 4500 جنيه.

وفى حالة عدم تقديم العميل أوراقا تثبت السفر للبنك يكون حد السحب لبطاقات الكلاسيك 50 دولارا، وبطاقات الجولد والتيتانيوم 75 دولارا، وبطاقات البلاتينيوم 150 دولارا.

وخفض بنك مصر حدود السحب النقدي خارج البلاد على بطاقات ائتمان ((كلاسيك )) و((كلاسيك الإسلامية)) و((الذهبية)) و((الذهبية الإسلامية)) و((التجار بيزنس )) و((بطاقة ائتمان الشركات))، و((التيتانيوم)) و((التيتانيوم الإسلامية)) و((البلاتينية)) إلى 3 آلاف جنيه من 100 دولار سابقًا.

كما انخفض حد السحب النقدي خارج مصر على بطاقات (( فيزا سيجناتشر))، و((وورلد))، و((ورلد إيليت )) إلى 6 آلاف جنيه من 250 دولارا شهريًا، وكذلك الحد الشراء تراجع إلى 3 آلاف جنيه شهريا لـ((الكلاسيكية)) و((الكلاسيكية الإسلامية)) و ((التجار بيزنس))، و((الشركات))، وعند 6 آلاف جنيه لبطاقتي ((الذهبية)) و((الذهبية الإسلامية)).

وبلغ حد المشتريات الدولية على بطاقات ((التيتانيوم)) و((التيتانيوم الإسلامية)) حال الإبلاغ عن السفر 10.5 ألف جنيه وحال عدم الإبلاغ 7500 جنيه، بدلًا من من 500 دولار في السابق.

وخفض البنك حدود مشتريات بطاقة ائتمان البلاتينية إلى 7500 جنيه عند عدم الإبلاغ عن السفر و22.5 ألف جنيه عند الإبلاغ مقابل 1000 دولار سابقًا، وعلى بطاقتي (( فيزا سيجناتشر)) و((ورلد)) تراجع إلى 7500 جنيه عند عدم الإبلاغ عن السفر ويرتفع حتى 45 ألف جنيه عند الإبلاغ بدلًا من 2000 دولار.

فيما تراجع حد المشتريات لبطاقة ((وورلد إيليت)) إلى 90 ألف جنيه عند الإبلاغ عن السفر و7500 حال عدم الإبلاغ، من 4 آلاف دولار شهريا.

وأظهرت بيانات مُحدثة بتاريخ 10 يناير على الموقع الرسمى لمصرف أبو ظبى الإسلامى، وقف حد المشتريات الدولية والسحب النقدى خارج مصر للعملاء غير المُبلغين عن سفرهم.

وطبق البنك حدًا أقصى بقيمة 50 دولارا على على كل بطاقاته المغطاة سواء للعملاء المُبلغين عن سفرهم أو غير المبلغين، وبالنسبة للعملاء المُبلغين عن سفرهم، يتيح البنك 100 دولار مشتريات يومية بحد أقصى 500 دولار شهريًا لبطاقات“بيزنس” و”كلاسيك” و”جولد”، بينما بلغ حد السحب النقدى شهريًا 50 دولارا.

وفى المصرف المتحد، تم تخفيض حدود المشتريات لمختلف بطاقات البنك.

وتراجع السحب الدولى للمشتريات لبطاقات البلاتينيوم شهرياً 50 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، وعلى البطاقات الكلاسيك 15 ألف جنيه بدلاً من 25 ألف جنيه، والبطاقة الذهبية 25 ألف جنيه بدلاً من 35 ألف جنيه، وفى بطاقات التيتانيوم أصبح 35 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه.



