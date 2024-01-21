مصدر بالمركزى: استمرار رصد التلاعبات وراء خفض حدود استخدام البطاقات فى الخارج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استمرارًا لمحاولة البنوك إدارة مواردها الدولارية المحدودة اتخذت خطوات جديدة على مدار الأيام الماضية، لخفض استخدام بطاقات الائتمان فى المعاملات الدولية خاصة مع وجود تلاعبات، تحدث مسئول فى المركزى لـ”البورصة” عن استمرار رصدها.
وبرر المسئول لجوء البنوك لتفعيل الحدود عند الإخطار بالسفر حتى لا يُرسل عميل بطاقته مع آخر، وأن يكون مُلزمًا بتقديم ما يثبت سفره.
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واشترطت بعض البنوك الإبلاغ عن سفر العميل ليتم إتاحة حد السحب النقدى من الخارج، منها بنوك كريدى أجريكول، مصر والأهلى الكويتى ومصرف أبو ظبى الإسلامى، وبالنسبة للبطاقات المُصدرة حديثًا لن يتاح لها الاستخدام الدولى قبل مرور 6 أشهر على إصدارها.
ولكن المصدر لم يستبعد أن يكون الأمر أيضًا للاستفادة من الموارد الدولارية المحدودة، مشيرًا إلى رفع بعض البنوك العمولة لمستويات تقلل فرص الاستفادة من الدولار فى السوق الموازي.
واتسعت الفجوة بين سعر الدولار الرسمى والدولار فى السوق الموازي من نحو 10 جنيهات فى أكتوبر الماضى إلى نحو 30 جنيهًا فى الوقت الحالى أى نحو 100% من السعر الرسمى.
وفرضت بعض البنوك عمولات تصل إلى 15% على تدبير العملة بخلاف عمولات على السحب تصل إلى 10% فى بعض الأحيان، بخلاف الفائدة التى يتم احتسابها فور عملية السحب.
وبات غير مسموح فى معظم البنوك تفعيل حدود السحب أو المشتريات الدولية إلا بعد مرور 6 أشهر، بالنسبة للبطاقات المُصدرة حديثًا.
وبصفة عامة يُشترط لإصدار بطاقة ائتمانية وجود شهادة بالبنك أو وديعة أو تحويل الراتب على البنك، أو تجميد مبلغ مالى لصالح البطاقة الائتمانية، وتختلف قيمته حسب شريحة البطاقة المستهدف إصدارها.
وفى البنك الأهلى المصرى، فى حالة تقديم العميل أوراق السفر للبنك واعتباراً من يوم 21 يناير القادم سيكون حد السحب على المشتريات لبطاقات الكلاسيك بما يعادل 7 آلاف جنيه وحد السحب النقدى ما يعادل 1500 جنيه، وحد المشتريات لبطاقات الجولد 15 ألف جنيه وحد السحب النقدى ما يعادل ألفى جنيه، وحد المشتريات على بطاقات البلاتينيوم ما يعادل 50 ألف جنيه، فيما بلغ حد السحب النقدى ما يعادل 4500 جنيه.
وفى حالة عدم تقديم العميل أوراقا تثبت السفر للبنك يكون حد السحب لبطاقات الكلاسيك 50 دولارا، وبطاقات الجولد والتيتانيوم 75 دولارا، وبطاقات البلاتينيوم 150 دولارا.
وخفض بنك مصر حدود السحب النقدي خارج البلاد على بطاقات ائتمان ((كلاسيك )) و((كلاسيك الإسلامية)) و((الذهبية)) و((الذهبية الإسلامية)) و((التجار بيزنس )) و((بطاقة ائتمان الشركات))، و((التيتانيوم)) و((التيتانيوم الإسلامية)) و((البلاتينية)) إلى 3 آلاف جنيه من 100 دولار سابقًا.
كما انخفض حد السحب النقدي خارج مصر على بطاقات (( فيزا سيجناتشر))، و((وورلد))، و((ورلد إيليت )) إلى 6 آلاف جنيه من 250 دولارا شهريًا، وكذلك الحد الشراء تراجع إلى 3 آلاف جنيه شهريا لـ((الكلاسيكية)) و((الكلاسيكية الإسلامية)) و ((التجار بيزنس))، و((الشركات))، وعند 6 آلاف جنيه لبطاقتي ((الذهبية)) و((الذهبية الإسلامية)).
وبلغ حد المشتريات الدولية على بطاقات ((التيتانيوم)) و((التيتانيوم الإسلامية)) حال الإبلاغ عن السفر 10.5 ألف جنيه وحال عدم الإبلاغ 7500 جنيه، بدلًا من من 500 دولار في السابق.
وخفض البنك حدود مشتريات بطاقة ائتمان البلاتينية إلى 7500 جنيه عند عدم الإبلاغ عن السفر و22.5 ألف جنيه عند الإبلاغ مقابل 1000 دولار سابقًا، وعلى بطاقتي (( فيزا سيجناتشر)) و((ورلد)) تراجع إلى 7500 جنيه عند عدم الإبلاغ عن السفر ويرتفع حتى 45 ألف جنيه عند الإبلاغ بدلًا من 2000 دولار.
فيما تراجع حد المشتريات لبطاقة ((وورلد إيليت)) إلى 90 ألف جنيه عند الإبلاغ عن السفر و7500 حال عدم الإبلاغ، من 4 آلاف دولار شهريا.
وأظهرت بيانات مُحدثة بتاريخ 10 يناير على الموقع الرسمى لمصرف أبو ظبى الإسلامى، وقف حد المشتريات الدولية والسحب النقدى خارج مصر للعملاء غير المُبلغين عن سفرهم.
وطبق البنك حدًا أقصى بقيمة 50 دولارا على على كل بطاقاته المغطاة سواء للعملاء المُبلغين عن سفرهم أو غير المبلغين، وبالنسبة للعملاء المُبلغين عن سفرهم، يتيح البنك 100 دولار مشتريات يومية بحد أقصى 500 دولار شهريًا لبطاقات“بيزنس” و”كلاسيك” و”جولد”، بينما بلغ حد السحب النقدى شهريًا 50 دولارا.
وفى المصرف المتحد، تم تخفيض حدود المشتريات لمختلف بطاقات البنك.
وتراجع السحب الدولى للمشتريات لبطاقات البلاتينيوم شهرياً 50 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، وعلى البطاقات الكلاسيك 15 ألف جنيه بدلاً من 25 ألف جنيه، والبطاقة الذهبية 25 ألف جنيه بدلاً من 35 ألف جنيه، وفى بطاقات التيتانيوم أصبح 35 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه.
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