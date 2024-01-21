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أسرع 10 وظائف نموا وأجورها مغرية ويمكن العمل بها عن بعد!

1/21/2024 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يمكن للباحثين عن عمل أن يشهدوا سوق عمل أكثر حذرا وتنافسية في 2024، حيث يبطئ أصحاب العمل التوظيف ويقللون من زيادات الرواتب، لكن بعض الأدوار توفر آفاقا أكثر إشراقا من غيرها، ويعد كبير مسؤولي النمو ومحلل الاستدامة ومستشار الذكاء الاصطناعي من بين الأدوار الأكثر طلبا التي تقوم الشركات بالتوظيف فيها في الولايات المتحدة، وفقا لبحث جديد من «LinkedIn».
وأصدرت «LinkedIn» الأسبوع الماضي قائمة الوظائف السنوية التي تسلط الضوء على 25 مهنة الأسرع نموا على مدار السنوات الخمس الماضية، استنادا إلى المسميات الوظيفية التي شهدت أكبر نمو على موقعها على الإنترنت بين يناير 2019 ويوليو 2023.
ونظرا لأن تصنيف «LinkedIn» يعتمد على 5 سنوات من البيانات، فمن الواضح أن هذه هي الفرص التي أظهرت فيها الشركات «اهتماما والتزاما مستمرين»، وفقا لما ذكره أندرو سيمان، مدير تحرير أول للوظائف والتطوير الوظيفي في «LinkedIn News». وأضاف: «هذه مهن مستدامة، وهي ليست مجرد ومضات عابرة»، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».. وفيما يلي أهم 10 وظائف الأسرع نموا في عام 2024 ومقدار رواتبها، وفقا لبيانات «LinkedIn» و«ZipRecruiter»:
1 - كبير مسؤولي النمو
الوصف الوظيفي: يقوم كبار مسؤولي النمو بتطوير وتنفيذ استراتيجيات المنظمة لزيادة الإيرادات وتوسيع التواجد في السوق وضمان النمو المستدام، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 41.5 ألف دولار و269.5 ألف دولار.
2 - محلل البرامج الحكومية
الوصف الوظيفي: يقوم محللو البرامج الحكومية بتقييم فعالية وكفاءة برامج القطاع العام، عادة من خلال تحليل البيانات، وضمان الامتثال للوائح، ومراقبة الميزانيات والمزيد، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 37 ألف دولار و131.5 ألف دولار.
3 - مدير سلامة صحة البيئة
الوصف الوظيفي: يضمن مديرو سلامة الصحة البيئية أن الشركات تعزز مكان عمل آمنا ومستداما للموظفين، وإدارة المخاطر وضمان الامتثال للوائح الصحة والسلامة والبيئة، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 32 ألف دولار و156 ألف دولار.
4 - مدير عمليات الإيرادات
الوصف الوظيفي: يساعد مديرو عمليات الإيرادات في الإشراف على ممارسات توليد إيرادات الشركات، والعمل بشكل وثيق مع فرق المبيعات والتسويق لتحسين نمو الأعمال وضمان الكفاءة العامة، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 34 ألف دولار و179.5 ألف دولار.
5 - محلل الاستدامة
الوصف الوظيفي: يقوم محللو الاستدامة بتقييم الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للمنظمة وتحديد فرص الكفاءة والاستخدام المسؤول للموارد والأثر الاجتماعي الإيجابي، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 42.5 الف دولار و138.5 ألف دولار.
6 - مزود الممارسة المتقدمة
الوصف الوظيفي: مقدمو الممارسات المتقدمة هم مقدمو خدمات طبية مرخصون، مثل مساعدي الأطباء أو الممرضين الممارسين، الذين يؤدون خدمات الرعاية الأولية للمرضى، بما في ذلك تقييم نتائج المختبر وتقديم التشخيص وإدارة خطط العلاج، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 39 ألف دولار و16.6 ألف دولار.
7 - نائب الرئيس للتنوع والشمول
الوصف الوظيفي: يعمل نواب الرئيس المعنيون بالتنوع والشمول على تنمية أماكن عمل شاملة من خلال تصميم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول داخل المنظمة، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 43.5 ألف دولار و277.5 الف دولار.
8 - مستشار الذكاء الاصطناعي
الوصف الوظيفي: يقدم مستشارو الذكاء الاصطناعي المشورة للمؤسسات بشأن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتهم التجارية وعروض منتجاتهم، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 60.5 ألف دولار و151 ألف دولار.
9 - مسؤول التوظيف
الوصف الوظيفي: يقوم القائمون على التوظيف بتوريد المرشحين المؤهلين وتقييمهم والمساعدة في توظيفهم للأدوار المفتوحة داخل المؤسسات، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 25 ألف دولار و93.5 ألف دولار.
10 - مهندس الذكاء الاصطناعي
الوصف الوظيفي: يقوم مهندسو الذكاء الاصطناعي بتطوير وتنفيذ وتدريب نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، باستخدام لغات البرمجة لإنشاء أنظمة ذكية يمكنها أداء المهام التي تتطلب تقليديا الذكاء البشري، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 44 ألف دولار و173.5 ألف دولار.

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