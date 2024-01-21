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وزير النفط استعرض مشاريع القطاع والتحديات وخطط الإنتاج

1/21/2024 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.عماد العتيقي في قاعة برقان بالمجمع النفطي صباح أمس نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، حيث رافقه الرؤساء التنفيذيون للشركات النفطية التابعة للمؤسسة.
وتبادل العتيقي النقاش مع الحضور حول أهم مشاريع القطاع النفطي الحالية وسبل الإسراع في إنجازها، مشيدا بجهود القيادات النفطية، ومؤكدا أهمية استمرار تطوير العنصر البشري في ظل تطبيق أفضل الوسائل المتبعة عالميا بمجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة بهدف الحفاظ على سلامة العاملين. كما استعرض الوزير مع القيادات النفطية أهم المشاريع وخطط الإنتاج التي يقوم بها القطاع والتحديات والعقبات التي تواجه القطاع وتتسبب في عرقلة الإنجازات، واستعرض الحضور ما يمكن عمله في سبيل مواجهة هذه العقبات والتغلب عليها والتخفيف من آثارها.

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