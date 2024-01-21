تكويت 1211 وظيفة في قطاع النفط خلال 2024

شركات نفطية تدرس خطة توظيف العمالة الكويتية على بند العقود مع «مؤسسة البترول»

أحمد مغربيكشفت بيانات، حصلت عليها «الأنباء»، عن ان برنامج التكويت على عقود المقاولين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال العام 2024 يشمل تكويت 1211 وظيفة موزعة على 5 شركات نفطية.وفي التفاصيل، اظهرت البيانات ان شركة نفط الكويت تستحوذ على أكبر عدد من الوظائف القابلة للتكويت على بند العقود بنحو 629 وظيفة، تليها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بنحو 507 وظائف، ثم شركة البترول الوطنية الكويتية بـ46 وظيفة، و28 وظيفة في شركة صناعة الكيماويات البترولية، وأخيرا في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) بوظيفة واحدة فقط.وذكرت ان شركتي الكويتية لنفط الخليج والبترول الكويتية العالمية تعملان حاليا على دراسة خطة التوظيف للعمالة الكويتية على بند العقود مع مؤسسة البترول الكويتية.ويحصل العاملون على بند العقود في القطاع النفطي على عدد من العلاوات والبدلات والمزايا، وهي كالتالي:العلاوات الاجتماعية: تصرف العلاوات الاجتماعية وعلاوات الأولاد للكويتيين وفقا للنظم والقواعد المحددة من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الممنوح للعاملين.منحة الموقع: تطبق فقط على مواقع المنطقة الثانية المتمثلة في (حقول جنوب وشرق الكويت، مصافي الأحمدي، الشعيبة، ميناء عبدالله، عمليات التصدير والعمليات البحرية)، أما مواقع المنطقة 3 فتشمل (الوفرة، الزور، حقول شمال الكويت، حقول غرب الكويت، الجزيرة الصناعية، عمليات الحفر).تذكرة السفر السنوية: يمنح العامل الكويتي (للعامل وزوجة واحدة فقط) قيمة تذكرة سفر (جوا) بمبلغ 200 دينار مرة واحدة كل سنة لكل فرد، وذلك بعد إتمامه عاما من العمل دون انقطاع دون النظر إلى التقييم السنوي، وما ينطبق على العامل ينطبق على العاملة مع مراعاة عدم الازدواجية في الصرف.المكافأة التشجيعية: يقـــوم المقاول بتقديم مكافأة تشجيعية بصفة سنوية للعاملين الكويتيين ممن أظهروا مستوى جيدا في الأداء والانضباط في العمل وتكون قيمة هذه المكافأة ما يعادل راتب الشهر الصافي كحد أقصى، ويمنح المقاول تلك المكافأة التشجيعية بعد الحصول على موافقة الشركة الخطية.المكافأة الفورية: بقرار من الشركة، يقوم المقاول بصرف مكافأة فورية للعامل الكويتي وبقيمة راتب شهر واحد كحد أقصى، وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة الخطية، على ألا يتكرر صرف هذه المكافأة لنفس العامل في نفس السنة المالية (التعاقدية).هذا، ويمنح العاملون الكويتيون ضمن عقود الجهات الخاضعة لقرار التكويت عند بدء التعيين الأجور المقابلة لكل وظيفة بأول المربوط حسب الدرجة الوظيفية وموقع العمل، وتعتبر هذه الأجور أجورا إجمالية مقطوعة شاملة، على سبيل المثال (بدل الطريق والانتقال وطبيعة عمل وجميع البدلات الأخرى)، على أن يتحمل العامل نسبة مشاركته في التأمينات الاجتماعية.كما يتمتع العامل بتأمين طبي حيث يلتزم المقاول خلال 30 يوما من توقيع عقد العمل للعامل الكويتي بتقديم تأمين صحي لعامليه الكويتيين ويجب ألا تتجاوز التكلفة السنوية لذلك التأمين 250 دينارا وتغطي العامل وجميع أفراد عائلته، كما يمنح العامل الكويتي إجازة سنوية مدتها 42 يوما.وفي نهاية العقد، يحق لكل عامل كويتي الحصول على بدل يعادل راتب نصف شهر من الراتب الصافي الشهري عن كل سنة خدمة من دون انقطاع شريطة الحصول على تقييم أداء ألا يقل عن جيد، ويتم دفع هذه المكافأة مرة واحدة في نهاية فترة العقد، وتقوم الشركة بتعويض المقاول عن هذا الاستحقاق على المبالغ الفعلية المدفوعة للعامل الكويتي.