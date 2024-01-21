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الراجحي لـ الأنباء 3 شركات طيران جديدة ستنضم للعمل بمطار الكويت قريبا

1/21/2024 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باهي أحمد
قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني ومدير إدارة النقل الجوي عبدالله الراجحي إن هناك مفاوضات جارية مع 3 شركات طيران جديدة للتشغيل عبر مطار الكويت الدولي، لافتا إلى أن إجمالي عدد الشركات العاملة في المطار يبلغ 46 شركة خلال موسم الشتاء الحالي.
وأضاف الراجحي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن عدد شركات الطيران التي ستعمل بمطار الكويت خلال فصل الصيف المقبل سيبلغ 48 شركة، موضحا أن الشركات الجديدة التي ستتم إضافتها قد يتم الانتهاء من الاتفاق معها في وقت قريب.
ويشهد مطار الكويت الدولي زيادة مطردة في حركة الركاب، حيث توقعت الإدارة العامة للطيران المدني أن يصل إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي خلال 2023 إلى 15.5 مليون راكب، ويتوقع ان يرتفع ذلك الرقم خلال العام الحالي.
ويبلغ عدد الرحلات التي يشهدها مطار الكويت سنويا نحو 45 ألف رحلة جوية في الموسم، كما ان الوجهات الأكثر نشاطا في مطار الكويت الدولي هي: دبي وإسطنبول والقاهرة والدوحة وأبوظبي وجدة والرياض والبحرين وعمان وسوهاج.
وكان «الطيران المدني» قد كشف عن ان حركة الطائرات الخاصة في الكويت شهدت تطورا ملحوظا خلال العام 2023، إذ بلغ عدد الرحلات خلاله 1110 رحلات قادمة ومغادرة، وقد بلغ عدد الركاب المسافرين على هذه الرحلات 5958 راكبا.

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