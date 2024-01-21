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البورصة تستهل الأسبوع بـ 206 ملايين دينار مكاسب

1/21/2024 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
استهلت بورصة الكويت تداولات الأسبوع بمكاسب سوقية بلغت 206 ملايين دينار في نهاية تعاملات جلسة أمس (الأحد) بعدما ارتفعت القيمة السوقية إلى 42.9 مليار دينار، مقارنة بـ42.69 مليار دينار في نهاية جلسة تداولات يوم الخميس الماضي.
وارتفعت مؤشرات السوق جماعيا مدفوعة بسلوك المتداولين والمستثمرين الذي غلب عليه الطابع الشرائي خلال الجلسة، ليرتفع معه مؤشر السوق العام 0.48% إلى 7264.97 نقطة مدفوعا بصورة رئيسية من الزخم الذي يشهده السوق الرئيسي الذي حقق ارتفاعا بـ 0.95% إلى 5985.48 نقطة، إلى جانب ارتفاع السوق الأول 0.36% إلى 7950.28 نقطة.
واستمر المتداولون في استهداف مكونات السوق الرئيسي خلال جلسة التداولات، إذ ظل محتفظا بمعدلات سيولة قياسية مقاربة بسيولة السوق الأول. وبلغ إجمالي حجم السيولة خلال الجلسة 55.3 مليون دينار، استحوذ السوق الأول على 53.34% منها ما قيمته 29.5 مليون دينار، بينما استحوذ السوق الرئيسي على أكثر من 46% من السيولة بواقع 25.7 مليون دينار.
ووفقا للقطاعات، قاد قطاع الاتصالات ارتفاعات السوق بعدما ارتفع 0.85%، ثم قطاع العقار بـ 0.77% يليه قطاع صناعية بـ 0.66%، ثم قطاع البنوك بـ 0.55%. وتراجع قطاع التكنولوجيا 8.42% فيما انخفض قطاع المنافع 1.7% وتراجع قطاع الطاقة 0.29%.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر استحواذا على معدلات السيولة خلال جلسة امس، فقد تصدرها سهم إيفا الذي استحوذ على 6.11 ملايين دينار، وجاء ثانيا سهم بيتك بـ 5.14 ملايين، وحل ثالثا سهم كويتية بـ 4.67 ملايين دينار، وجاء رابعا سهم عقارات الكويت بـ 3.3 ملايين دينار، ثم سهم الأنظمة خامسا بـ 2.3 مليون دينار.

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