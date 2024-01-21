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مؤسسة البترول تلعب دورا حيويا وحاسما في الاقتصاد الكويتي

1/21/2024 11:06:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
حلت مؤسسة البترول الكويتية في المركز التاسع عالميا على قائمة «موتور بلوغ أوروغواي» لأكبر 10 شركات نفطية في العالم، فيما حلت شركة أرامكو السعودية في المركز الأول، والتي تعتبر أكبر شركة نفط في العالم، ومسؤولة عن جزء كبير من إنتاج النفط العالمي وتتمتع بقدرة إنتاجية يومي ضخمة.
وقال الموقع في تقرير حديث إن مؤسسة البترول الكويتية هي شركة النفط الوطنية في الكويت، وتضطلع بلعب دور حيوي في الاقتصاد الكويتي، وتغطي نشاطاتها كافة قطاعات الصناعة النفطية، بدءا من التنقيب والإنتاج حتى بيع المنتجات المكررة.
وأضاف التقرير أن هذه الشركات تلعب دورا حاسما في استخراج النفط وإنتاجه وتوزيعه، وتكمن أهميتها في كون النفط أحد المصادر الأساسية للطاقة في العالم، وان الطلب عليه يتمتع بتأثير كبير على الاقتصاد العالمي.
وتشارك العديد من هذه الشركات أيضا في استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه وتسويقه، فضلا عن السعي إلى إيجاد حلول أكثر استدامة للطاقة من خلال الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وما يزيد من أهمية النفط بالنسبة لدول هذه المنطقة أن جانبا كبيرا من الاحتياطيات النفطية العالمية موجودة في الشرق الأوسط، خاصة في دول مثل السعودية والكويت وإيران والعراق.
ويعتبر سوق النفط والغاز أحد أكثر القطاعات تأثيرا وربحية في جميع أنحاء العالم، وفيما يلي قائمة أكبر 10 شركات نفطية حسب قائمة موقع «موتور بلوغ اوروغواي»:
1 - أرامكو السعودية
2 - اكسون موبيل الأميركية
3- رويال داتش البريطانية الهولندية
4- بي بي البريطانية
5 - شيفرون الأميركية
6- توتال الفرنسية
7 - غازبرون الروسية
8- بتروتشاينا الصينية
9- مؤسسة البترول الكويتية
10- إيني الإيطالية

MENAFN21012024000130011022ID1107748950

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