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الإحصاء ارتفاع التضخم في الكويت 3 37% خلال ديسمبر 2023

1/21/2024 11:06:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات حكومية رسمية، صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 3.37%، في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، فيما كشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.30% في ديسمبر على أساس شهري.
وحســب بـيـــان «الإحصاء»، فقد سجل معدل التضخم في الكويت بالشهر الماضي 131.9 نقطة، مقابل 127.6 نقطة في ديسمبر 2022، وأثر على المؤشر ارتفاع مجموعاته الـ12، وفي مقدمتها مجموعة الكساء والملبوسات بنحو 6.72%، مع زيادة أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بـ4.74%، وتذيل القائمة مجموعة السجائر والتبغ بـ0.22% على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 0.30%، وزاد سعر مجموعة الصحة بـ0.92%، وتبع ذلك ارتفاع سعر مجموعة المطاعم والفنادق بواقع 0.91%، وثبات سعر مجموعة الاتصالات.
وكان معدل التضخم السنوي في الكويت قد بلغ 3.79% في نوفمبر الماضي دونما تغير يذكر بالمقارنة مع 3.8% في أكتوبر، وزادت مجموعة الكساء وملبوسات القدم زادت 6.86%، في حين ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات 5.81% في نوفمبر على أساس سنوي.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 0.23% على أساس شهري في نوفمبر مع ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، في حين زادت مجموعة الكساء وملبوسات القدم 0.44%.
وفي سياق متصل، ارتفعت واردات الكويت في الربع الثالث من 2023 إلى 2.807 مليار دينار (نحو 9.078 مليارات دولار) مقارنة مع 2.665 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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