البحر تعزيز الثقافة المالية لأبنائنا الطلاب استثمار رابح لحاضرنا ومستقبلنا



الشباب هم قادة المستقبل ونريد أن نكون جزءاً مهماً في مسار رحلتهم التنموية والتعليمية

تعزيز الثقافة المالية يفتح الأبواب لرفاهية الأفراد والأسر والمجتمعات على المدى الطويل

«Bankee» جزء من التزام البنك تجاه تعزيز الشمول المالي بين جميع شرائح المجتمع «الوطني» يأخذ على عاتقه تسخير إمكاناته وخبراته المالية لنشر الوعي بالاستقرار المالي

نظم بنك الكويت الوطني زيارة خاصة إلى مدرسة الغانم ثنائية اللغة في منطقة سلوى، وذلك للاطلاع على سير برنامج «Bankee» بمناسبة طلاقه رسميا خلال العام الدراسي الحالي.وقامت الإدارة التنفيذية للبنك بجولة إلى المدرسة للاطلاع على أبرز تطورات تطبيق برنامج «Bankee» في المدارس، بهدف زيادة الوعي والثقافة المالية لدى طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وشركة شركة كرييتف كونفيدينس.متابعة تفاصيل البرنامجوشاركت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في الزيارة، إلى جانب الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية د.سلمان اللافي، والأمينة العامة المساعد للوقاية في «نزاهة» م.أبرار الحماد، ومدير عام ومؤسس كرييتف كونفيدنس للاستشارات والتدريب سمية الجاسم.واطلع القائمون على إدارة البرنامج في المدرسة البحر بمدى تفاعل الطلاب مع محتوى البرنامج المميز وكذلك جميع التفاصيل الخاصة بتطبيق برنامج Bankee، من تجربة البنك الافتراضي الذي يسمح لهم بالحصول على حساب مالي يتم التداول فيه باستخدام عملة «Bankoz» الافتراضية، وكيفية حصول الطلبة على المكافآت نتيجة تراكم عملة البرنامج في حساباتهم.كما زارت البحر عددا من الفصول الدراسية للتعرف على كيفية تحول البرنامج ليصبح جزءا من الحياة اليومية للطلبة داخل الفصول، وكيفية حصولهم على جوائز مقابل الأداء والسلوك المتميز.وشهدت الزيارة تفاعل الطلاب مع مميزات البرنامج، كما أبدوا سعادة كبيرة بما لمسوه من تغيرات إيجابية تتمثل في تطور سلوكيات أبنائهم وثقافتهم المالية، كما ناقشوا المعلمين والمعلمات حول أثر تطبيق البرنامج على الطلاب.تعزيز الشمول الماليوبهذه المناسبة، قالت البحر: «نحن سعداء بهذا التقدم اللافت الذي يحرزه برنامج Bankee ومدى التفاعل المميز بين عناصر كامل المنظومة والمتمثلة في المدارس والطلاب وكذلك أولياء الأمور الذين يدعمون الفكرة منذ نشأتها».وأضافت أن برنامج Bankee هو جزء من التزام البنك الأوسع تجاه تعزيز الشمول المالي بين كافة شرائح المجتمع ودعم المبادرات التي تساعد أبناءنا في تعلم كيفية إدارة مواردهم المالية بشكل فعال وبناء مستقبل آمن لهم ولأسرهم.وأوضحت أن البنك ومن منطلق تحمل واجب ومسؤولية وطنية وضمن مبادراته لترسيخ أسس الاستدامة يأخذ على عاتقه تسخير جميع إمكاناته الفريدة وخبراته المالية الطويلة لتقديم مساهمة قوية تساعد في نشر الوعي بالاستقرار والاستقلال المالي للجيل الحالي من الشباب الكويتي.وقالت: «التعليم المالي الجيد يفتح الأبواب ويساهم بشكل كبير في رفاهية الأفراد والأسر والمجتمعات على المدى الطويل، حيث تشكل زيادة الثقافة المالية أيضا أساسا للازدهار الشخصي والوطني».الاستثمار بالمستقبلوأشارت البحر قائلة: «تزويد أبنائنا بالمعرفة المالية هو استثمار في مستقبلنا فمن خلال مدهم بالمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة، فإننا نضعهم على طريق النجاح والازدهار».وأكدت أن بنك الكويت الوطني لديه إيمان راسخ بأن الشباب هم قادة المستقبل لأمتنا ونريد أن نكون جزءا مهما في مسار رحلتهم التنموية وتعليم النشء كيفية إدارة الأموال بحكمة.وشجع نجاح البرنامج في المرحلة التجريبية المدارس والطلبة والطالبات على الاستفادة منه والانضمام إليه، حيث تم تسجيل 30 مدرسة حتى الآن بعد تقدم 150 مدرسة، إضافة إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة لصعوبات التعلم (مدرسة جون الكويت)، كما يستفيد من برنامج «Bankee» أكثر من 16 ألف طالب وطالبة بمشاركة 3000 معلم.كما أطلق برنامج «Bankee» موقعه الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «انستغرام، تيك توك، ويوتيوب»، لتمكين جميع المشاركين من الاستفادة من المحتوى المقدم والأنشطة والفعاليات في مختلف المدارس على مدار العام.برنامج فريد من نوعهيذكر أن البنك حصد مؤخرا على الجائزة البرونزية من Qorus» عن برنامج Bankee ضمن فئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، حيث تعد تلك الجائزة تقديرا للابتكارات التي تقوم بها المؤسسات لدمج الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطتها.ويعد «Bankee» البرنامج الأول من نوعه الذي يقدمه بنك الكويت الوطني إلى المجتمع بهدف إثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل، حيث دشن البنك رسميا البرنامج خلال شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع وزارة التربية ونزاهة.يهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة والطالبات بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية من خلال تطبيق نظام في الفصل المدرسي يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي من خلال أساليب عملية وبيئة تفاعلية.