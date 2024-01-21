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بوبيان يشارك في اليوم الوظيفي للهيئة العامة للاستثمار

1/21/2024 11:06:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك بنك بوبيان في اليوم الوظيفي الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار لتعريف مجموعة من خريجي البرنامج التدريبي للهيئة بأهم الركائز اللازمة لتعزيز مساراتهم الوظيفية، وسبل التطور المهني وسط بيئة عمل استثنائية، وذلك ضمن مساعيه المستمرة لتوظيف العمالة الوطنية الشابة في القطاع الخاص.
وقال مسؤول استقطاب المواهب في بنك بوبيان فواز العجيل «سعدنا كثيرا بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال اليوم الوظيفي لخريجي برنامج التدريب كجزء من المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وضرورة تعاونه مع مؤسسات القطاع الحكومي، الأمر الذي يسهم في تحقيق معايير التنمية المستدامة لكلا الطرفين».
وأضاف «خلال فعاليات اليوم الوظيفي، نظمنا ورشة عمل تناولت نهج بوبيان والتزامه باتباع أفضل ممارسات التطوير المستمر والاستثمار في مهارات موظفيه الحاليين أو المنضمين الجدد من خلال رسم سبل التطور الوظيفي المدعومة بعوامل النجاح المستقبلي لصنع تغيير إيجابي وملموس يواكب التوجهات التي يشهدها القطاع المصرفي.
وأوضح أن بنك بوبيان دائما يحرص على خلق بيئة تدريبية متطورة تساعد كوادره البشرية على تحقيق الأهداف الوظيفية الشخصية وكذلك الاستراتيجية للمؤسسة بشكل عام، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والإبداع والتفكير خارج الصندوق ما ينعكس إيجابيا على الخدمات والمنتجات التي يقدمها للعملاء.
من جانبه، قال مساعد مدير في إدارة المواهب فؤاد العبيد إن مثل هذه المبادرات الوظيفية تشكل جزءا من قيم بنك بوبيان التي تحث على الاهتمام بموظفيه وصقل مهارات المنضمين حديثا والذين سيجتازون مراحل عدة من التقييمات المكثفة لاختيار المرشح الأنسب للوظائف الشاغرة من خلال برنامج تدريبي مكثف للنهوض بقدراتهم اللازمة لدعم طموحات البنك في النمو الاستراتيجي إيمانا منا بتمكين جيل جديد من القادة المستقبليين».
وأوضح أن «بوبيان» يضع موظفيه ضمن ركائزه الأساسية كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل الذي يشهده من خلال الاعتماد على مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج لتدريب موظفيه بالتعاون مع أعرق المؤسسات العالمية للتدريب، بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة من ابرز الخبراء المتخصصين، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على أدائهم في العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأضاف العبيد أن «بوبيان» استطاع أن يفرض نفسه اليوم كإحدى أهم واجهات العمل المفضلة لدى شريحة الشباب المقبل على الالتحاق بسوق العمل وتوفير ما يتماشى مع تطلعاتهم لتقديم أفضل ما لديهم ليكونوا ركيزة نجاح العمل المصرفي في «بوبيان»، مضيفا أن بنك بوبيان يعد من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفا للعمالة الوطنية والتي تجاوزت حاليا 81%.

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