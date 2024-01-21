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3 عوامل تدعم صعود الذهب حتى نهاية يناير الجاري

1/21/2024 11:06:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنتظر الأسواق الأميركية العديد من البيانات، هذا الأسبوع، ومن أهمها مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، لرصد نسبة التضخم، وما يترتب عليها من تغييرات في سياسية مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة.
وتوقع خبير الأسواق العالمية عبدالعظيم الأموي أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين الأساسي أضعف قراءة له منذ مارس 2021، وفيما يتعلق بآفاق ارتفاع أسعار الذهب، أكد الأموي في مقابلة مع «العربية Business»، أن المعدن الأصفر سيكون مدفوعا خلال الأسبوع حتى نهاية الشهر بثلاثة عوامل رئيسية.
وتابع: «أول هذه العوامل، تراجع أسعار الدولار، وكذلك هبوط مؤشر أسعار المستهلكين المرتقب، إضافة إلى الطلب القوي من الصينيين على الذهب والذي تكون ذروته في يناير من كل عام». وكانت بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين أظهرت ارتفاعا بأكثر من المتوقع في ديسمبر، مما يشير إلى أنه ربما يكون من السابق لأوانه أن يبدأ الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.
ويشار إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قفز إلى مستوى قياسي جديد، في نهاية جلسة إغلاق الجمعة الماضية متجاوزا المستوى القياسي المسجل في يناير 2022.

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