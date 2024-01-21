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وربة يحصد جائزة الأكثر ابتكارا للتكنولوجيا المصرفية العالم المعزز- الكويت 2023

1/21/2024 11:06:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نتيجة استراتيجية البنك الرقمية التي تطمح لتقديم حلول مصرفية رقمية يكون فيها البنك أقرب لعملائه وما قدمه البنك من أداء متميز ونمو عملياته المصرفية الرقمية المتصاعدة في عام 2023، حصل بنك وربة مؤخرا على جائزة من International Finance Magazine، وهي جائزة «الأكثر ابتكارا للتكنولوجيا المصرفية» العالم المعزز - الكويت 2023.
واعتمد تقييم المجلة أسلوبا تحليليا عميقا بوصفها مصدرا إلكترونيا يساعد القراء على فهم القوى المحركة للسوق بشكل أوفى، وتبني جوائزها بالاستناد إلى تطورات الأسواق وأداء القوى الاقتصادية المبينة فيها. وهي تشكل مرجعا أساسيا للقراء يلقي الضوء على تغييرات الأسواق، ما يعطيهم فكرة جلية عن الإجراءات الاقتصادية المعقدة الحاصلة في مجتمع الأعمال العالمي.
وفي معرض تعليقه على الجائزة، قال عبدالله العصيمي مدير تنفيذي إدارة الابتكار والشراكات في بنك وربة: إن منح الجائزة لبنك وربة تأتي لتؤكد تطور منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية وتبوئه مكانة ريادية في القطاع المصرفي الرقمي والعالم المعزز، وهذا مثبت بالإنجازات التي حققها البنك خلال عام 2023 والتي تعكس المسار الذي تسلكه استراتيجية البنك الرقمية، وأضاف أن «وربة» قد تمكن خلال هذه الفترة من طرح خدمات ومنتجات مصرفية رقمية ساهمت بشكل كبير في تعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية وتلاقت مع روح العصر والتكنولوجيا التي تعد اليوم مطلبا أولا للعملاء.
وقال إن «وربة» يركز جهوده على ما يقدمه لعملائه من منتجات، وخدمات مصرفية رقمية مبتكرة، يتم تصميمها بما يتناسب مع متطلبات العملاء، وأنماط حياتهم المتنوعة، موضحا أن البنك نجح في تحقيق قفزات كبيرة، في تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة في السوق المحلي.
واختتم العصيمي تصريحه بأن بنك وربة ومن ضمن فعاليته في عالم الواقع المعزز «عالم وربة» يعد ذلك جزءا من خطته الجريئة للتحول الرقمي والابتكار في عام 2023، حيث تعد هذه المبادرة الرقمية الفريدة في التنشيط التسويقي الأولى من نوعها في دولة الكويت وتقدم نكهة محلية إلى جانب مواد تعليمية تتراوح بين أسئلة مصرفية بسيطة إلى الحقائق العامة لاستعراض بداية التثقيف المالي لجميع أفراد المجتمع على حد سواء، حيث يتيح ذلك للجميع المشاركة في المغامرة، كما يمكن للمشاركين الانتقال مباشرة واختيار الصورة الرمزية الخاصة بهم، والتي تنقلهم إلى نسخة مذهلة ثلاثية الأبعاد لمدينة الكويت، وكلها مدعومة بتقنية الواقع المعزز.

MENAFN21012024000130011022ID1107748945

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