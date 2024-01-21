فيتش تثبت تصنيف الخليج الائتماني عند A

MENAFN - Al-Anbaa) قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل لبنك الخليج عند «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، كما قامت الوكالة بتثبيت الجدوى المالية للبنك في المرتبة «bbb-».ووفقا للتقرير الصادر مؤخرا عن وكالة فيتش والخاص بتصنيف بنك الخليج الائتماني، ذكرت الوكالة «أن التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك يعكس إمكانية حصول البنك على الدعم من السلطات الكويتية إذا لزم الأمر وفقا لتصنيف الدعم الحكومي في المرتبة A».وأضافت الوكالة في تقريرها: يعكس تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج عن المركز المحلي الجيد الذي يتمتع به البنك واتباعه أساليب التحوط في إدارة المخاطر، وجودة الأصول لديه، وكفاية رأس المال وقاعدة التمويل المستقرة للبنك، على الرغم من التركيز العالي في الودائع.

ويأخذ في الاعتبار تصنيف الجدوى المالية أيضا التحسن في ربحية البنك على الرغم من التركيز العالي في المحفظة الائتمانية، الذي يعتبر صفة مشتركة لدى البنوك المحلية.

وتعكس النظرة المستقبلية «المستقرة» لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل لبنك الخليج التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.

وتعليقا على إعلان وكالة فيتش، صرحت دلال الدوسري، نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين لدى بنك الخليج، قائلة: يسرنا قيام وكالة فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث يعد ذلك تقديرا دوليا للمركز المرموق الذي يتمتع به بنك الخليج في الاقتصاد الكويتي، وجودة محفظته الائتمانية وقاعدة التمويل المستقرة لدى البنك.

هذا، ولايزال بنك الخليج يحظى بالتقدير الدولي لجدارته الائتمانية وقوته المالية، حيث تحظى تصنيفاته بالمرتبة «A» من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث.

وبالإضافة إلى قيام وكالة «فيتش» مؤخرا بتثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يحظى البنك بتصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل للبنك بالمرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة «كابيتال إنتليجنس»، كما يحظى بتصنيف الودائع على المدى الطويل بالمرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «إيجابية» من قبل وكالة «موديز لخدمات المستثمرين».