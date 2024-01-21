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زين تجدد شهادة معيار أمن بيانات بطاقات الدفع

1/21/2024 11:06:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إنجاز جديد يثبت التزامها بأعلى معايير أمن البيانات، أعلنت زين عن تجديدها بنجاح شهادة «معيار أمن بيانات بطاقات الدفع» (PCI DSS) النسخة 3.2.1، والتي تقر بامتثال أنظمة الشركة لأفضل معايير ومتطلبات أمن المعلومات الخاصة بالمدفوعات، وهو ما يعكس جهودها الحثيثة لحماية بيانات عملائها وضمان التجربة الأكثر أمانا لهم.
وتم تسليم الشهادة في مقر زين الرئيسي بالشويخ، بحضور الرئيس التنفيذي بالإنابة في زين الكويت نواف الغربللي، ورئيس شركة ControlCase سوريش دادلاني، والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال في الشركة كارولين هولسترز، بالإضافة إلى فريق إدارة المخاطر المؤسسية في زين الكويت.
في العام 2010، كانت زين أول شركة اتصالات على مستوى المنطقة التي تحصل على هذا الاعتراف من مجلس معايير الأمن لصناعة بطاقات المدفوعات (PCI)، والذي تعتمده المؤسسات المالية والبنوك والجهات التنظيمية حول العالم، ويأتي تجديد الشركة له اليوم استمرارا في مساعيها لتقديم التجربة الأكثر أمانا لقاعدة عملائها من الشركات والهيئات والمستهلكين، والتي تعتبر الأكبر على مستوى البلاد.
وتم تجديد هذه الشهادة بعد عملية تدقيق شاملة نفذتها شركة ControlCase، وهي إحدى الشركات المستقلة التي يعتمدها مجلس PCI لإجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للتأكد من مطابقة أنظمة الشركات لمواصفات الأمان لحمايتها من الاختراقات، واكتشاف الثغرات الأمنية، ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالمدفوعات.
واجتازت أنظمة زين عملية التدقيق بنجاح بعد مطابقتها لجميع المتطلبات والمعايير المعمول بها دوليا لأنظمة بطاقات الدفع، حيث قامت الشركة على مدار السنوات الماضية باستحداث إجراءات أمنية صارمة، وتنفيذ تغييرات تقنية جوهرية في أنظمتها لتضمن أعلى درجات الأمان للعملاء عند إجراء عمليات الدفع عبر قنواتها المختلفة، مثل موقعها الإلكتروني، وتطبيقها للهواتف الذكية، وشبكة فروعها المنتشرة بجميع أنحاء الكويت.
كما أعلنت زين مؤخرا عن نجاحها بتجديد ست شهادات ISO للجودة، والتي تعترف بمطابقة أنظمتها وإجراءاتها لأعلى المواصفات والمعايير الدولية، وامتثالها للممارسات المعتمدة عالميا، لتعزز من ريادتها في السوق الكويتي.
ونجحت الشركة بتجديد كل من شهادة إدارة نظام الجودة (ISO 9001:2015)، ونظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015)، ونظام إدارة أمن المعلومات (ISO/IEC 27001:2022)، واستمرارية الأعمال (ISO 22301:2012)، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ISO/IEC 20000-1:2018)، وإدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001:2018).
وتفخر زين بكونها إحدى أولى مؤسسات القطاع الخاص الكويتي التي وضعت أولويات لإدارة الجودة والتميز التشغيلي، بما في ذلك حصولها على شهادات ISO في العقود الثلاث الماضية لضمان التزامها بالمعايير الدولية.
وفي بداية مشوارها، حصدت زين أول شهادة ISO لها في نظام إدارة الجودة، والتي أرست قواعد التزامها بتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنذ ذلك الحين، ومع توسع عملياتها وخدماتها، حصدت الشركة شهادات ISO أخرى في مختلف مجالات العمل مثل أمن المعلومات، واستمرارية الأعمال، وإدارة البيئة، وغيرها.
ويعكس هذا الإعلان المركز الريادي الذي تتمتع به زين على مستوى قطاع الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في السوق الكويتي، ويسلط الضوء على تميزها في تلبية احتياجات عملائها بالشكل الذي يرضي طموحاتهم ورغباتهم، وسعيها المستمر في تعزيز حزمة خدماتها وحلولها المبتكرة وعروضها التنافسية لخدمة قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في البلاد.

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