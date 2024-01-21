KIB أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تتويجه بجائزة «أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023» من قبل مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» (CFI).

ويعتبر هذا الإنجاز تأكيدا على التزام البنك بأعلى المعايير التي تحدد كيفية عمل البنوك الإسلامية في القطاع المصرفي، إلى جانب كونه تقديرا مرموقا لجهوده المتواصلة ومساهماته الكبيرة في النهوض والتوسع بالخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت.

وتم تتويج KIB بهذه الجائزة المميزة بناء على قرار لجنة التحكيم في المجلة باختيار البنك من بين مجموعة واسعة تضم العديد من المؤسسات المصرفية والمالية التي تم ترشيحها، واحتفاء بالبنك بصفته واحدا من «الأكثر تتويجا» في برنامج جوائز المجلة، حيث حصد العديد من الألقاب والجوائز على مدى السنوات التسع الماضية بشكل متتال.

وقد جاء هذا التكريم، أيضا، بناء على الأداء الاستثنائي للبنك في قطاع الصيرفة الإسلامية وحفاظه على مسار تصاعدي ومكانة مالية متقدمة وقوية، إضافة إلى استمراره بتقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة من خلال إدارات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وخدمات التقييم والتمويل العقاري، إلى جانب تبني مبادئ ومعايير التمويل الإسلامي بشكل دائم.

وفي هذه المناسبة، أعرب مساعد المدير العام لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي محمد الشامري، عن فخره وامتنانه لهذا التكريم المميز، قائلا: يشرفنا أن نحصد هذه الجائزة الرفيعة من مجلة CFI، ونعتبر هذا النجاح تجسيدا لأداء KIB القوي والثابت في طليعة مؤسسات القطاع المصرفي الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونرى فيه شهادة جديدة على جهودنا الدؤوبة والهادفة إلى الارتقاء بمفهوم التمويل الإسلامي وتوفير قيمة استثنائية لعملائنا في هذا المجال.وأشار إلى أن KIB كان قد حصد مؤخرا جائزة «أفضل رؤية مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023» من مجلة CFI، مؤكدا مواصلة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات وطرح منتجات جديدة ومبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية لكل أفراد المجتمع، حيث عمل البنك، خلال العام الحالي، على تعزيز خدماته المصرفية بمزايا إضافية تتضمن خدمة واتساب التفاعلية وغيرها، إضافة إلى تجديد منصاته المصرفية للأفراد والشركات، وإطلاق منصة KIB Aqari الأولى من نوعها في الكويت.