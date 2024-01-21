كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا غرب خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
من جانبها قالت كتائب المقاومة الوطنية -قوات الشهيد عمر القاسم إنها تتصدى لقوات الاحتلال المتوغلة في محيط جامعة الأقصى ومنطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأضافت أن المقاومة الفلسطينية تستخدم خلال المواجهات الأسلحة الرشاشة وقذائف "آر بي جي" المضادة للآليات والدروع.
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