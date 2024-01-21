كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا غرب خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



من جانبها قالت كتائب المقاومة الوطنية -قوات الشهيد عمر القاسم إنها تتصدى لقوات الاحتلال المتوغلة في محيط جامعة الأقصى ومنطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأضافت أن المقاومة الفلسطينية تستخدم خلال المواجهات الأسلحة الرشاشة وقذائف "آر بي جي" المضادة للآليات والدروع.