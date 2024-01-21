12 شهيدا بينهم 3 أطفال وسيدة بخان يونس

12 شهيدا بينهم 3 أطفال وسيدة بخان يونس
التاريخ
1/21/2024 10:09:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن 12 شهيدا بينهم 3 أطفال وسيدة وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة.
وتشن قوات الاحتلال -منذ عدة ساعات- قصفا جويا ومدفعيا هو الأعنف على هذه المدينة منذ بداية الحرب، وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية.
MENAFN21012024000208011052ID1107748854
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.