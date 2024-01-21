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12 شهيدا بينهم 3 أطفال وسيدة بخان يونس

1/21/2024 10:09:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن 12 شهيدا بينهم 3 أطفال وسيدة وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة.


وتشن قوات الاحتلال -منذ عدة ساعات- قصفا جويا ومدفعيا هو الأعنف على هذه المدينة منذ بداية الحرب، وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية.


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