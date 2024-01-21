أسترالية تعاني من حساسية نادرة تجاه دموعها

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت سيدة أسترالية عن الحالة الجلدية المنهكة التي تعاني منها ابنتها الصغيرة، والحساسية النادرة تجاه دموعها وعرقها.

وكانت سوما ويليامز (11 عاماً) قد دخلت إلى المستشفى مؤخراً في مدينة بريسبان، بعد إصابتها بطفح جلدي مؤلم اعتقدت والدتها كارين زيمني أنه ناتج عن حروق الشمس.، وبعد تناول المضادات الحيوية لعلاج عدوى المكورات العنقودية، تساقط جلد سوما من رأسها إلى أصابع قدميها، وكأنها أفعى تغير جلدها.

حالة شديدة من الإكزيما

وتم تشخيص إصابة سوما بحالة شديدة من الإكزيما، ما تسبب في جفاف بشرتها وسهولة تهيجها، بالإضافة إلى إصابتها بالحساسية تجاه دموعها وعرقها. وفي حين يتم التعامل عادة مع الإكزيما من خلال كريمات الترطيب والستيرويدات المنتظمة، إلا أن حالة سوما شديدة للغاية لدرجة أنها اضطرت لتلقي علاج تجريبي، على أمل أن يساعد في شفائها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت زيمني إن حالة ابنتها تدفع الناس إلى التحديق بها في الشارع أثناء نوبات الحساسية الشديدة، معتقدين أنها تعرضت لحروق الشمس. وأوضحت أن حساسية سوما النادرة تجعل عيونها منتفخة عندما تبكي، كما أنها تؤثر بشكل خطير على حبها للرقص، فعندما تتعرق، تبدأ بشرتها بالتهيج.

وأضافت الأم "عندما تنظر إلى جميع أصدقائها الآخرين في الرقص، تنزعج وتسأل: لماذا لا أستطيع الحصول على بشرة طبيعية مثلهم؟، إنه أمر مفجع".

حالة وراثية

ولا يوجد علاج معروف للإكزيما، والتي تصيب في الغالب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و12 عاماً. ولا يوجد أيضاً سبب معروف لهذه الحالة الجلدية، ولكن يُعتقد أنها يمكن أن تنتقل وراثياً.

وتؤثر الإكزيما على ما يصل إلى 30% من الأطفال و10% من البالغين في جميع أنحاء أستراليا. وفي حين أن هذه الحالة تسبب تهيجاً وألماً شبه مستمر، فقد ثبت أيضاً أن المصابين يعانون من تأثيرات بعيدة المدى.

ويقول موقع Eczema Support Australia "بالمقارنة مع عامة الناس، الأشخاص الذين يعانون من الإكزيما أكثر عرضة للإصابة بالأرق بنسبة 44 في المائة، وأكثر عرضة للإصابة بالقلق بنسبة 41 في المائة، وأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 79 في المائة".