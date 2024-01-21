كلوب يفجر مفاجأة مدوية بشأن صلاح

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - فجر الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن نجمه المصري محمد صلاح.
ويتواجد صلاح مع منتخب مصر في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، لكنه تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام غانا (2-2)، ولم يستطع إكمال اللقاء.
وأكد اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، غياب صلاح عن لقاء الجولة الثالثة في مرحلة المجموعات أمام كاب فيردي غدا الإثنين، ومباراة ثمن النهائي حال تأهل الفراعنة.
لكن كلوب، قال في المؤتمر الصحفي عقب اكتساح بورنموث (4-0) في الجولة 21 من البريميرليج بشأن احتمالية عودة صلاح لصفوف الريدز: "هذه هي الخطة، لا أعلم إذا كان هذا قد تقرر بنسبة 100%، لكنها خطتنا".
وأضاف بحسب ما نقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "مهما كانت مدة غيابه، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا".
وتابع: "تحدثت مع صلاح مباشرة بعد المباراة (غانا)، ومنذ ذلك الحين وهو على اتصال بطبيبنا، أخبرني الطبيب بالخبر، لذلك أعتقد أنه سيعود".
وحول إمكانية مشاركة صلاح مرة أخرى مع منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية، قال كلوب: "أنا لست طبيبا، لكن إذا تأهلت مصر للنهائي وكان جاهزا، فربما نعم".
وختم: "ساحل العاج بلد رائع، لكن ليس لدينا أشخاص هناك، ويجب على شعبهم الاهتمام باللاعبين الذين يخوضون البطولة.. دعونا نرى".
ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته، برصيد نقطتين، خلف المتصدر كاب فيردي صاحب ال6 نقاط والذي ضمن تأهله إلى ثمن النهائي.
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