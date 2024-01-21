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كلوب يفجر مفاجأة مدوية بشأن صلاح

1/21/2024 7:20:13 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - فجر الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن نجمه المصري محمد صلاح.

ويتواجد صلاح مع منتخب مصر في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، لكنه تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام غانا (2-2)، ولم يستطع إكمال اللقاء.

وأكد اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، غياب صلاح عن لقاء الجولة الثالثة في مرحلة المجموعات أمام كاب فيردي غدا الإثنين، ومباراة ثمن النهائي حال تأهل الفراعنة.

لكن كلوب، قال في المؤتمر الصحفي عقب اكتساح بورنموث (4-0) في الجولة 21 من البريميرليج بشأن احتمالية عودة صلاح لصفوف الريدز: "هذه هي الخطة، لا أعلم إذا كان هذا قد تقرر بنسبة 100%، لكنها خطتنا".

وأضاف بحسب ما نقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "مهما كانت مدة غيابه، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا".

وتابع: "تحدثت مع صلاح مباشرة بعد المباراة (غانا)، ومنذ ذلك الحين وهو على اتصال بطبيبنا، أخبرني الطبيب بالخبر، لذلك أعتقد أنه سيعود".

وحول إمكانية مشاركة صلاح مرة أخرى مع منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية، قال كلوب: "أنا لست طبيبا، لكن إذا تأهلت مصر للنهائي وكان جاهزا، فربما نعم".

وختم: "ساحل العاج بلد رائع، لكن ليس لدينا أشخاص هناك، ويجب على شعبهم الاهتمام باللاعبين الذين يخوضون البطولة.. دعونا نرى".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته، برصيد نقطتين، خلف المتصدر كاب فيردي صاحب ال6 نقاط والذي ضمن تأهله إلى ثمن النهائي.

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