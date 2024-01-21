جريمة جديدة للاحتلال ..سرقة آثار غزة - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وثق فيديو جديد ، قيام جنود الاحتلال بسرقة قطع اثرية من قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال فجر قبل أيام جامعة الاسراء في قطاع غزة ، بما في ذلك المتحف الوطني المرخص من وزارة الآثار والذي أسسته الجامعة كأول متحف على مستوى فلسطين.
وقال بيان صادر عن إدارة جامعة“الإسراء” (خاصة) ، الخميس ، ان جيش الاحتلال نهب مبنى المتحف قبل نسفه ، للتغطية على آثار جريمتهم.
تاليا الفيديو عبر موقعنا :
MENAFN21012024000151011027ID1107748762
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.