جريمة جديدة للاحتلال ..سرقة آثار غزة - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - وثق فيديو جديد ، قيام جنود الاحتلال بسرقة قطع اثرية من قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال فجر قبل أيام جامعة الاسراء في قطاع غزة ، بما في ذلك المتحف الوطني المرخص من وزارة الآثار والذي أسسته الجامعة كأول متحف على مستوى فلسطين.

وقال بيان صادر عن إدارة جامعة“الإسراء” (خاصة) ، الخميس ، ان جيش الاحتلال نهب مبنى المتحف قبل نسفه ، للتغطية على آثار جريمتهم.

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