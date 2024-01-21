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الهيئة الخيرية: لم نستلم تبرعات من (العمل الإسلامي) لغزة

1/21/2024 7:20:13 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت يومية الغد إن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لم تستلم أي تبرعات من حزب جبهة العمل الإسلامي لغزة.

ونقلت الصحيفة عن أمين عام الهيئة الدكتور خالد الشبلي تأكيده خلو كشوفات الهيئة الخيرية الهاشمية من تبرعات باسم الحزب لصالح غزة.

وشدد الدكتور الشبلي ردا على استفسارات "الغد" على أن الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة الوحيدة في الأردن المخول لها جمع وإرسال المساعدات إلى القطاع، لافتا إلى أن الهيئة توثق كل ما يردها من مساعدات مادية أو عينية قبل إرسالها إلى أهلنا في القطاع.

ولم يتسن لموقع خبرني الحصول على تعليق من حزب جبهة العمل الإسلامي على الموضوع، بيد أن أمين عام الحزب مراد العضايلة، قال لصحفيين على إحدى مجموعات تطبيق واتس اب أن الحزب سيرد بالوثائق على تصريحات الشبلي.

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