الهيئة الخيرية: لم نستلم تبرعات من (العمل الإسلامي) لغزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت يومية الغد إن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لم تستلم أي تبرعات من حزب جبهة العمل الإسلامي لغزة.
ونقلت الصحيفة عن أمين عام الهيئة الدكتور خالد الشبلي تأكيده خلو كشوفات الهيئة الخيرية الهاشمية من تبرعات باسم الحزب لصالح غزة.
وشدد الدكتور الشبلي ردا على استفسارات "الغد" على أن الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة الوحيدة في الأردن المخول لها جمع وإرسال المساعدات إلى القطاع، لافتا إلى أن الهيئة توثق كل ما يردها من مساعدات مادية أو عينية قبل إرسالها إلى أهلنا في القطاع.
ولم يتسن لموقع خبرني الحصول على تعليق من حزب جبهة العمل الإسلامي على الموضوع، بيد أن أمين عام الحزب مراد العضايلة، قال لصحفيين على إحدى مجموعات تطبيق واتس اب أن الحزب سيرد بالوثائق على تصريحات الشبلي.
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