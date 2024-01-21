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جوانب الشوارع في العاصمة الاردنية لن تبق مجانية

1/21/2024 7:20:13 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قال أمين عمان يوسف الشواربة ان المواقف إلى جانب الشوارع في العاصمة عمان سـتُصبح مدفوعة الأجرة، وليست مجانية.

وبين الشواربة خلال اجتماع للجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية ، الاحد ، انه سيتم تأمين مواقف عامة بأسعار تُراعي دخل الموظف، ما يُشجع الموظف على ارتياد وسائط النقل العام، الذي تسعى أمانة عمان لتطويره وتحسينه".

وحول الازدحامات المرورية، بين الشواربة أن خطة أمانة عمان، تتضمن ثلاثة مشاريع رئيسة، هي: إدارة المرور الذكية عبر نشر كاميرات لجمع المعلومات والبيانات حول الازدحامات المرورية بشارع معين، تُبين ساعات الذروة وعدد السيارات التي تدخل العاصمة من مُختلف المُحافظات، وإعداد مُخرجات للمُساهمة بحل تلك الازدحامات، وإيجاد حلول عبر الذكاء الصناعي.

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