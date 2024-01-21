محمد العريان: الأسواق تبالغ في تقديرات وتيرة خفض الفائدة

أكد الخبير الاقتصادي محمد العريان أن الأسواق تبالغ في تقدير وتيرة خفض ((الاحتياطي الفيدرالي)) لأسعار الفائدة ومقدارها، لأنها تتجاهل التضخم المرتفع بشكل عنيد.

وقال العريان، وهو رئيس كلية ((كوينز)) في كمبردج وكاتب العمود في ((بلومبرغ)): ((أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة محورية، ولكن مقارنة بما تتوقعه السوق، لن يكون الخفض بهذه الوتيرة السريع أو العمق المتوقع، لن أتفاجأ إذا بدأنا ذلك في وقت لاحق، ربما بداية الصيف، ولن أتفاجأ إذا أنهينا العام بتخفيضات أقرب إلى ما أشار إليها ((الاحتياطي الفيدرالي))، وهي 75 نقطة أساس، وهو ما يتعارض مع ما أخذته السوق في الاعتبار)).

يعوّل المتداولون حالياً على تخفيض بنحو 140 نقطة أساس خلال العام الجاري، بانخفاض عن الذروة الأخيرة البالغة نحو 175 نقطة أساس، بعد أن عارض محافظ ((الاحتياطي الفيدرالي)) كريستوفر والر التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة، وتجاوز بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية للتوقعات.

وقال العريان، خلال مؤتمر إدارة الثروات العالمية الذي عقده بنك ((يو بي إس)) في هونغ كونغ، إن الأسواق تقلل من تقديرات التضخم في قطاع الخدمات، الذي لا يزال أعلى من تضخم السلع، ولا بد من خفضه بشكل أسرع بكثير، ربما يؤدي أي تغيير في تفويضات ((الاحتياطي الفيدرالي)) بشأن الفائدة إلى الإضرار بمصداقيته، حيث قال العريان: ((إذا كنت بنكاً مركزياً ارتكب العديد من أخطاء السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية، فإن آخر شيء تريد القيام به هو إعطاء الانطباع بأنك ستغير هدفك، لذلك لا تتوقع أي تغيير في هدف التضخم)).

وأضاف العريان، رداً على سؤال في المؤتمر، إن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد تنهي العام بالقرب من 4.5، من 3.5 %، في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد يصل إلى نحو 1 % إلى 2 % مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته، من ارتفاع المدخرات خلال فترة الجائحة في العام السابق.