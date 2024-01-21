«أسهم دبي» تفتح شهية الأجانب بـ 368.3 مليوناً في 14 جلسة

تعززت شهية المستثمرين الأجانب غير العرب في أسهم سوق دبي المالي، منذ مطلع العام الجاري، بفضل الفرص المتنوعة والخيارات الاستثمارية الواعدة، مسجلة صافي استثمار بنحو 368.3 مليون درهم محصلة شراء، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.5 مليار درهم مقابل مبيعات، بقيمة 1.14 مليار درهم.

وكانت لعمليات الشراء الاستباقية على أسهم الشركات القيادية، الدور الأكبر في ارتفاع مؤشر سوق دبي منذ مطلع العام بنسبة 0.54 %، مسجلاً مستوى 4081.71 نقطة، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تسابق المستثمرون على اقتناص الفرص، والاستفادة من تنوع الخيارات الاستثمارية.

93.8 ألف صفقة

وارتفع إجمالي حجم السيولة في سوق دبي المالي منذ مطلع يناير الجاري، إلى 4.46 مليارات درهم، وسجلت الكميات المتداولة من الأسهم 1.93 مليار سهم، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 93 ألفاً و876 صفقة. واتجه المستثمرون العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 17.2 مليون درهم خلال 14 جلسة، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 303.65 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 286.44 مليون درهم.

توجه السيولة

وتركزت التداولات على عدد من الأسهم التي استحوذت على ثقة المستثمرين، وتصدرت خياراتهم، وشملت ((إعمار العقارية)) بنحو 918.3 مليون درهم خلال 14 جلسة، ليغلق عند مستوى 7.60 دراهم، بنهاية جلسة الجمعة الماضي، تلاه ((الإمارات دبي الوطني))، مع إجمالي سيولة بقيمة 507.3 ملايين درهم، وارتفع بنسبة 0.87 % إلى مستوى 17.45 درهماً، وفي المركز الثالث جاء ((دبي الإسلامي))، باستقطابه سيولة بقيمة 349.8 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.4 % إلى مستوى 5.80 دراهم.