«إندكس» تطلق المنصة المتكاملة لإقامة وتنظيم المعارض بالرياض

افتتح الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس إندكس القابضة، شركة المنصة المتكاملة لإقامة وتنظيم المعارض في العاصمة السعودية الرياض، وهي أحد المكاتب الإقليمية لإندكس القابضة الإماراتية.

وتمتلك ((إندكس للمؤتمرات والمعارض)) تاريخاً في قطاع تنظيم الفعاليات يمتد لنحو ثلاثة عقود ولها علاقاتها المتينة مع العديد من البلدان. حيث تنظّم إندكس سنويّاً أكثر من 45 مؤتمراً ومعرضاً عالمياً في الإمارات وكافة أنحاء العالم.

ويعتبر سوق المؤتمرات والمعارض من القطاعات المربحة والمهمة في نجاح اقتصادات الدول، حيث بلغت قيمة السوق العالمي لتنظيم المعارض للعام 2022 نحو 19.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يواصل النمو ليحقق نحو 60.7 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.1 % خلال الفترة من 2022 وحتى 2030.

وتلعب إندكس دوراً مهماً في دفع عجلة نمو الصناعة، حيث بلغت قيمة الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن فعالياتها للعام 2023 نحو 35.8 مليار دولار. وقال الدكتور عبدالسلام المدني: ((تأتي الخطوة في إطار استراتيجية طموحة لتعزيز التعاون المتبادل بين الإمارات والسعودية في قطاع تنظيم المؤتمرات والمعارض)).

وتتضمن الفعاليات الأخرى التي تنظمها إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي – إيدك دبي، الحدث الرائد على مستوى العالم والمتخصص في طب الأسنان، بالإضافة إلى مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر – دبي ديرما الحدث المتخصص بعلاج الأمراض الجلدية، وتقديم العلاجات التجميلية على مستوى عالمي، ومؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات، أكبر فعالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخصصة في صناعة الأدوية.