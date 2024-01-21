غرفة عجمان تحصل على آيزو الحوكمة المؤسسية

حصلت غرفة تجارة وصناعة عجمان، على آيزو الحوكمة المؤسسية ـ ISO37000، في إنجاز يعكس التزام الغرفة بأعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة عملياتها وأنظمتها التشغيلية وتوفير بيئة أعمال مستدامة تضمن الارتقاء بالخدمات وتحسين الكفاءة. وتسلم الشهادة في مقر الغرفة، عبدالله عمر المرزوقي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان.

وقالت مريم الشحي مديرة إدارة الموارد المالية ـ رئيسة فريق الحوكمة في غرفة عجمان، ((تتويج الغرفة بآيزو الحوكمة المؤسسية يتواءم مع هدف الغرفة الاستراتيجي المعني بتصميم وتنفيذ نموذج تشغيلي متكامل يعزز الحوكمة والمرونة والتشاركية، كما يدعم الجهود المبذولة في تحسين الأداء والعمليات الداخلية ويعزز مكانة الغرفة جهة ريادية لها تأثيرها المباشر على التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية الإمارة الاقتصادية والاستثمارية)).

وقالت أمل المطروشي نائبة رئيسة فريق الحوكمة، إن تطبيق مبادئ الحوكمة في كافة الأنشطة والممارسات يحقق أهداف منها تطبيق مبدأ المسؤولية وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات والسياسات والمساهمة ببناء الثقة بين الغرفة ومتعامليها وشركائها.