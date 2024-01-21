Monday, 22 January 2024 05:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غرفة عجمان تحصل على آيزو الحوكمة المؤسسية

1/21/2024 7:19:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصلت غرفة تجارة وصناعة عجمان، على آيزو الحوكمة المؤسسية ـ ISO37000، في إنجاز يعكس التزام الغرفة بأعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة عملياتها وأنظمتها التشغيلية وتوفير بيئة أعمال مستدامة تضمن الارتقاء بالخدمات وتحسين الكفاءة. وتسلم الشهادة في مقر الغرفة، عبدالله عمر المرزوقي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان.

وقالت مريم الشحي مديرة إدارة الموارد المالية ـ رئيسة فريق الحوكمة في غرفة عجمان، ((تتويج الغرفة بآيزو الحوكمة المؤسسية يتواءم مع هدف الغرفة الاستراتيجي المعني بتصميم وتنفيذ نموذج تشغيلي متكامل يعزز الحوكمة والمرونة والتشاركية، كما يدعم الجهود المبذولة في تحسين الأداء والعمليات الداخلية ويعزز مكانة الغرفة جهة ريادية لها تأثيرها المباشر على التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية الإمارة الاقتصادية والاستثمارية)).

وقالت أمل المطروشي نائبة رئيسة فريق الحوكمة، إن تطبيق مبادئ الحوكمة في كافة الأنشطة والممارسات يحقق أهداف منها تطبيق مبدأ المسؤولية وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات والسياسات والمساهمة ببناء الثقة بين الغرفة ومتعامليها وشركائها.

MENAFN21012024000110011019ID1107748755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث