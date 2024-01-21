50 شركة تستعرض حلولها المبتكرة بمعرض الذيد الزراعي

شهدت فعاليات معرض الذيد الزراعي الذي نظّمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة عرضاً لمجموعة واسعة من الحلول والتقنيات المبتكرة لتنمية الزراعة وأصناف جديدة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية بما يعزز من أهمية الحدث ودوره في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وجاء تركيز الدورة الأولى من المعرض الذي اختتم فعالياته مساء أمس في مركز إكسبو الذيد على دعم المزارعين وتعزيز قدرتهم على تبني ممارسات الزراعة المستدامة من خلال ما تقدمه أكثر من 50 شركة مشاركة بالحدث من عرض لأحدث الابتكارات والأسمدة العضوية والمبيدات والمعدات التكنولوجية والخدمات التي تسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي ورفع معدلاته والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وخفض تكاليف الإنتاج وكل ما يدعم إطلاق مشروعات زراعية مستدامة ومتلائمة مع طبيعة المناخ في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتميز المعرض بتقديم مجموعة واسعة من أفضل أنواع بذور الخضراوات والبذور الصالحة للزراعة في البيوت وغيرها من البذور الملائمة للزراعة المستدامة والأكثر إنتاجية ومقاومة للآفات والتي تتأقلم مع الطقس الحار إلى جانب عدد من المنتجات المعززة للإنتاج الزراعي والتي تشمل الأسمدة الصديقة للبيئة والمبيدات الحيوية التي تساعد على الحد من استخدام المبيدات الكيميائية الضارة بالبيئة، إضافةً إلى البذور الهجينة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض في مساهمة لتحقيق الهدف المتمثل في مساعدة المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع بالإمارات على استدامة الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية الزراعية وخفض التكاليف.

وشكل المعرض منصة مهمة لتعزيز قدرة المزارعين وأصحاب المزارع على اتباع أفضل الممارسات الزراعية في تقليل استخدام المياه وتحسين خواص التربة وتعزيز جودة وكمية الإنتاج المحلي من خلال ما تضمنه من ندوات وورش حوارية سلطت الضوء على سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الزراعة الحديثة والأنماط الزراعية المستدامة والذكية مناخياً والتي تستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة المحمية والزراعة بدون تربة (الزراعة المائية) والزراعة العضوية والعمودية وتوفير حلول مستدامة.

وأتاح معرض الذيد الزراعي فرصة متميزة للشركات العارضة للتواصل مع أكبر عدد من زوار المعرض والمزارعين وتقديم فكرة أوسع عن طبيعة الزراعة العضوية والتأكيد على سلامة المنتجات العضوية من أية كيماويات أو مضافات بمختلف مراحل إنتاجها.