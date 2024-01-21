« عالم القهوة بدبي» منصة لاستكشاف آفاق نمو القطاع عالمياً

افتتح معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أمس، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض ((عالم القهوة - دبي 2024))، الذي تنظمه ((دي إكس بي لايف))، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع ((جمعية القهوة المختصة)) العالمية، والذي تستمر فعالياته حتى يوم غد.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 1650 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، وبزيادة 50 % في المساحة، ويكتسب المعرض هذا العام أهمية خاصة، في ظل الإقبال العالمي الواسع من 51 دولة، للمشاركة في فعالياته المتنوعة.

وتجوّل معالي ابن طوق بين أجنحة المعرض، يرافقه كل من تيمور عبد الجليل القنصل العام للجمهورية القيرغيزية في دبي والإمارات الشمالية، ويانس أبوستلوبوس رئيس جمعية القهوة المختصّة، وخالد الحمادي النائب الأول للرئيس التنفيذي لدي إكس بي لايف.

وأكد معاليه، أن المعرض يُعد منصة بارزة تجمع رواد ومحبّي القهوة والعاملين في هذه الصناعة الرائدة من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف آفاق النمو، ومختلف الأنشطة والفعاليات المرتبطة بها، معرباً عن سعادته بالحضور اللافت للزوّار، والمشاركة المتنامية للعلامات التجارية والعارضين من مختلف أنحاء العالم، مثنياً على كفاءة التنظيم.

كما زار معاليه منطقة ((روسترز فيلدج))، وجناحي ((كابينغ روم)) و((برو بار))، واطلع على تحضيرات تنظيم ((البطولة الوطنية لفن اللاتيه))، و((بطولة الإمارات الوطنية للباريستا))، التي تتيح فرصة التأهل لـ ((البطولة العالمية للباريستا))، كما تابع التحضيرات لجائزة منصّة الابتكار في القهوة ((كوفي ديزاين أوورد))، وجائزة أفضل منتج جديد ((بست نيو برودكت أوورد)).

وتركّز دورة هذا العام على الاستدامة في مجال القهوة وسبل تعزيزها، وضرورة تبنّي الممارسات المسؤولة، وضمان استمراريّة سلاسل إمداد القهوة، وتُجسّد هذه الدورة التطوّر والنموّ في سوق القهوة على مستوى المنطقة، في ظل تنامي الطلب على مُختلف منتجاتها، وتزايد الإقبال على القهوة المختصّة.

ويسلّط المعرض عبر سلسلة من المحاضرات وورش العمل، الضوء على حركة القهوة المستدامة، التي تتسم باعتماد ممارسات زراعيّة صديقة للبيئة، بما في ذلك تقليل استخدام المبيدات الحشرية والكيماويات، وزراعة نباتات القهوة تحت مظلّة من الأشجار، لمحاكاة البيئة الطبيعيّة للغابات، وتعزيز التوازن البيئي، وحماية التنوّع البيولوجي، والارتقاء بجودة القهوة.

وشهد اليوم الأول تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة، أبرزها جلستان حول القهوة اليمنيّة، قدّمت الجلسة الأولى ميرفت حيدر، بينما تحدّثت فاطمة خبير في الجلسة الثانية، وتطرّقت جوليا ليش في جلسة الثالثة لأهم منهجيات ((كولد برو)).

من جانبها، قالت شوق بن رضا، مديرة ((عالم القهوة 2024)).. إن المعرض هذا العام، يشمل برامج جديدة من ورش العمل والمحاضرات، ويشهد تنظيم فعاليات متنوّعة، مثل مسابقتي ((جوائز تصميم القهوة)) و((أفضل منتج جديد))، اللتين تهدفان للاحتفاء بالابتكار والتميز في مجال القهوة، وتعزيز آفاق التعاون والشراكة بين العارضين والزوّار المتخصّصين.

وقال خالد الملا رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصة في الدولة، إن المعرض يستقطب الشركات المحلية والدولية المتخصصة في صناعة القهوة، وفرصة للتعرف إلى ثقافات وفنون تحضير القهوة، ومواكبة أحدث اتجاهات الصناعة، ومشاركة الخبرات حول سبل تعزيز الاستدامة في قطاع القهوة.

وقالت أليشيا بايلي رئيسة شركة JAMROCK GREEN CROPS ((إنها تشارك بمعرض عالم القهوة - دبي للمرة الأولى، حيث يتيح فرصة فريدة لعرض المنتجات على الصعيدين المحلي والعالمي، وتعزيز الحضور في المنطقة، مع التأكيد على الالتزام بضمان جودة منتجات القهوة عبر العديد من الممارسات، بما في ذلك استخدام الأسمدة العضويّة)).

ويأتي تنظيم معرض عالم القهوة 2024، في ظل النمو المطرد الذي يشهده قطاع القهوة في المنطقة، إذ إن قيمة سوق قهوة ((الإسبريسو)) في الشرق الأوسط وأفريقيا، ستصل إلى نحو 1.33 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 1.085 مليار دولار في عام 2022، بنسبة نمو قدرها 2.6 %.