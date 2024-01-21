إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المصرية، أمس، المطربة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية.

وأوضحت النيابة أنها قررت إحالة شيرين إلى محكمة الجنح بتهمة السب والقذف، وذلك بسبب خلافها مع المنتج الفني محمد الشاعر، في حين حددت محكمة جنح 6 أكتوبر أولى جلسات المحاكمة في 3 فبراير المقبل، وفقاً لما نشره موقع «المصري اليوم» الإخباري.

وكشفت أوراق الدعوى، التي تقدَّم بها صبحي جمال، محامي المنتج، أن المطربة شهَّرت بموكله، وتعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.

وقال جمال إن النيابة المختصة فتحت تحقيقاً قضائياً في الواقعة، واستمعت خلاله إلى أقوال موكله، وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، مؤكداً أن التحقيق انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن النيابة طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، لافتاً إلى أنها استدعت شيرين لمواجهتها بتلك التقارير وتحريات المباحث الجنائية، إلا أنها امتنعت عن الحضور بسبب إصابتها بكورونا.

من جهته، أكد ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، أنه يتابع مستجدات القضية باهتمام، قائلاً: «أتابع هذه القضية، ونحن على علم بها، وردّنا عليه سيكون في الجلسة».

يُذكر أن مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية كانت قد تلقت بلاغاً من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير خلال مؤتمر صحفي مصوَّر ومنشور في مواقع التواصل الاجتماعي.