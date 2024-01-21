Monday, 22 January 2024 05:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية

1/21/2024 7:19:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحالت النيابة العامة المصرية، أمس، المطربة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية.

وأوضحت النيابة أنها قررت إحالة شيرين إلى محكمة الجنح بتهمة السب والقذف، وذلك بسبب خلافها مع المنتج الفني محمد الشاعر، في حين حددت محكمة جنح 6 أكتوبر أولى جلسات المحاكمة في 3 فبراير المقبل، وفقاً لما نشره موقع «المصري اليوم» الإخباري.

وكشفت أوراق الدعوى، التي تقدَّم بها صبحي جمال، محامي المنتج، أن المطربة شهَّرت بموكله، وتعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.

وقال جمال إن النيابة المختصة فتحت تحقيقاً قضائياً في الواقعة، واستمعت خلاله إلى أقوال موكله، وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، مؤكداً أن التحقيق انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن النيابة طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، لافتاً إلى أنها استدعت شيرين لمواجهتها بتلك التقارير وتحريات المباحث الجنائية، إلا أنها امتنعت عن الحضور بسبب إصابتها بكورونا.

من جهته، أكد ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، أنه يتابع مستجدات القضية باهتمام، قائلاً: «أتابع هذه القضية، ونحن على علم بها، وردّنا عليه سيكون في الجلسة».

يُذكر أن مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية كانت قد تلقت بلاغاً من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير خلال مؤتمر صحفي مصوَّر ومنشور في مواقع التواصل الاجتماعي.

MENAFN21012024000110011019ID1107748752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث