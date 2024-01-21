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حَبْل الْحَكِيْ

1/21/2024 7:19:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لَى طَرَّفْ اللَّيْل وِالشَّاعِرْ يِدَوِّرْ نِجَاهْ

مِنْ ضِيْق حَاصَرْ ضِلُوْعه مِنْ جِهَاتْ أرْبعه

خَيْبَاتْ حَظّهْ تِرِدِّهْ عَنْ حَكِيْ مِبْتَغَاهْ

وْ مِنْ حِسِنْ ظَنِّهْ يِلاقِيْ فِيْ سِكُوْتِهْ سِعِهْ

وِشْ يِنْفَعْ الْبَوْح دَامِهْ مَا يِدَاوِيْ حَشَاهْ

مِنْ حِزِنْ بَعْضه تِسَرَّبْ مِنْ شِقُوْق أضْلِعِهْ

وِدِّهْ يِفَضْفِضْ عَنْ شْعُوْره لِكِلّ اصْدِقَاهْ

لكِنّ حَبْل الْحَكِيْ لَى طَالْ وِشْ يِقْطَعه..؟!

مَا عَادْ يِطْمَحْ يِسَوْلِفْ دُوْن لَفْت إنْتِبَاهْ

لِوْجِيْه فِيْهَا حِيَا وِوْجِيْه تَحْت أقْنِعِهْ

مَدْيُوْن لاحْلامِهْ اللَّى تِحْتِفِلْ مِنْ صِبَاهْ

لانِّهْ وَعَدْهَا يِحَقِّقْهَا بِرَاسْ أصْبِعه

صَاحَبْ مِنْ النَّاسْ أكْثَرْ مِنْ حِبُوْب الْحَصَاهْ

وِاللَّى صِفِيْ لِهْ مِنْ اصْحَابه بِدُوْن أذْرِعِهْ..!

يَا كَمْ رِفَعْ فِيْ عِيُوْنِهْ مِنْ وِجِيْه وْجِبَاهْ

وْ لَنْ طَاحْ حَظّهْ يِطِيْحُوْا.. مَا تِطِيْح أدْمِعِهْ

وْ عَنْ شَرْهَةْ الطَيِّبِيْن إنْ كَبِّلَيْنِهْ يِدَاهْ

كَيْف يْتِوَارَى عَنْ عْيُوْنٍ تَعَشَّتْ مَعِهْ

مِنْ لا يِجَامِلْ خِصُوْمه فِيْ ذَرَابَةْ حِكَاهْ

مِنْ بَابْ لَى مَا يِطِيْقِكْ قَرّبه وِانْفَعِهْ

بَاسِطْ فِرَاشْ الْقَنَاعه عَنْ لِذِيْذ الْحَيَاهْ

عَلِّهْ يِلاقِيْ فِيْ الْبَسْطه سِبَبْ يَقْنِعِهْ

لَيْن اكْتِشَفْ إنْ قِمِيْصه ضَاقْ هَمّ وْكِسَاهْ

وْ بَاقِيْ حَيَاتِهْ كِتِبْ لِلشِّعْر.. وِالْمَطْبَعه

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