Monday, 22 January 2024 05:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سَهْرَةْ عِيُون

1/21/2024 7:19:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هَبّ الْهِوَا غَرْب وِاجْتَاحْ الضِّلُوْع.. وْشَعَرْت

إنّ اللِّيَالِيْ الْجِمِيْلِهْ.. هَبّ نِسْنَاسْهَا

مَا ادْرِيْ كِبَرْ حِلْمِنَا وِالاَّ بْعَيْنِيْ كِبَرْت

وِالاَّ هِيْ اوْهَامْ وِدِّيْ يَصْدِقْ إحْسَاسْهَا

تِنْسَانِيْ ايَّامْ وِتْجِيْنِيْ مِتَى مَا ذِكَرْت

الْيَا مِتَى وِانْت رُوْحِيْ حَابِسْ أنْفَاسْهَا..؟!

كِنْت اجْمَلْ أحْلامْ عِمْرِيْ بَسّ لَيْه إنْكِسَرْت..؟!

يَا زِيْن الاحْلامْ لَوْ مَا يِنْكِسِرْ بَاسْهَا

بِيْدَيْك مَدَّيْت لِيْ كَاسْ الْمَحَبّهْ.. وْ صِرْت

أنَا اوَّلْ اللَّى يِذُوْق الْمُرّ مِنْ كَاسْهَا..!

مِنْ يَوْمَهَا وِانْت فِيْ عَيْنِيْ وْ لَوْ مَا ظَهَرْت

دَايِمْ وْ عَيْنِيْ تِشُوْفِكْ بَيْن جِلاَّسْهَا

قِدَرْت وِالاَّ عَلَى نَفْسِيْ مَعِكْ مَا قِدَرْت

لا زَادْ عَنْهَا غِيَابِكْ زَادْ وِسْوَاسْهَا

لَوْ شِفْت حَالْ الْوَرَقْ وِالشِّعِرْ عِقْبِكْ.. عِذَرْت

اللَّى حَرَقْ صَفْحَةْ الْمَاضِيْ وْ كِرَّاسْهَا

مَا كِنْت أصَدِّقْ يِجِيْ يَوْم أبْتِسِمْ لا نِظَرْت

أطْلالْ رَكْب اللِّيَالِيْ مَرّ مَا دَاسْهَا

وِالاَّ انْت لَوْ قِلْت لِيْ نَادِمْ وْجِيْت إعْتِذَرْت

كَانْ اجْمَلْ أبْيَاتْ شِعْرِيْ يِنْحِنِيْ رَاسْهَا

مَا فِيْه دَاعِيْ تِوَصِّيْنِيْ تَرَايْ إعْتِبَرْت

فَرْقَاكْ ذِكْرَى وْشِعْرِيْ عَلَّقْ أجْرَاسْهَا

يَكْفِيْنِيْ الْبَارِحْ إنِّيْ فِيْ عِيُوْنِكْ سَهَرْت

وَقَّفْت بَيْن الْعِيُوْن السُّوْد وِنْعَاسْهَا

إنْ رِحْت مَنْت اوَّلْ اللَّى رَاحْ.. وِلْيَا حِضَرْت

قِلْت اللِّيَالْ الْجِمِيْلِهْ.. هَبّ نِسْنَاسْهَا

MENAFN21012024000110011019ID1107748750

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث