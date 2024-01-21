سَهْرَةْ عِيُون

هَبّ الْهِوَا غَرْب وِاجْتَاحْ الضِّلُوْع.. وْشَعَرْت

إنّ اللِّيَالِيْ الْجِمِيْلِهْ.. هَبّ نِسْنَاسْهَا

مَا ادْرِيْ كِبَرْ حِلْمِنَا وِالاَّ بْعَيْنِيْ كِبَرْت

وِالاَّ هِيْ اوْهَامْ وِدِّيْ يَصْدِقْ إحْسَاسْهَا

تِنْسَانِيْ ايَّامْ وِتْجِيْنِيْ مِتَى مَا ذِكَرْت

الْيَا مِتَى وِانْت رُوْحِيْ حَابِسْ أنْفَاسْهَا..؟!

كِنْت اجْمَلْ أحْلامْ عِمْرِيْ بَسّ لَيْه إنْكِسَرْت..؟!

يَا زِيْن الاحْلامْ لَوْ مَا يِنْكِسِرْ بَاسْهَا

بِيْدَيْك مَدَّيْت لِيْ كَاسْ الْمَحَبّهْ.. وْ صِرْت

أنَا اوَّلْ اللَّى يِذُوْق الْمُرّ مِنْ كَاسْهَا..!

مِنْ يَوْمَهَا وِانْت فِيْ عَيْنِيْ وْ لَوْ مَا ظَهَرْت

دَايِمْ وْ عَيْنِيْ تِشُوْفِكْ بَيْن جِلاَّسْهَا

قِدَرْت وِالاَّ عَلَى نَفْسِيْ مَعِكْ مَا قِدَرْت

لا زَادْ عَنْهَا غِيَابِكْ زَادْ وِسْوَاسْهَا

لَوْ شِفْت حَالْ الْوَرَقْ وِالشِّعِرْ عِقْبِكْ.. عِذَرْت

اللَّى حَرَقْ صَفْحَةْ الْمَاضِيْ وْ كِرَّاسْهَا

مَا كِنْت أصَدِّقْ يِجِيْ يَوْم أبْتِسِمْ لا نِظَرْت

أطْلالْ رَكْب اللِّيَالِيْ مَرّ مَا دَاسْهَا

وِالاَّ انْت لَوْ قِلْت لِيْ نَادِمْ وْجِيْت إعْتِذَرْت

كَانْ اجْمَلْ أبْيَاتْ شِعْرِيْ يِنْحِنِيْ رَاسْهَا

مَا فِيْه دَاعِيْ تِوَصِّيْنِيْ تَرَايْ إعْتِبَرْت

فَرْقَاكْ ذِكْرَى وْشِعْرِيْ عَلَّقْ أجْرَاسْهَا

يَكْفِيْنِيْ الْبَارِحْ إنِّيْ فِيْ عِيُوْنِكْ سَهَرْت

وَقَّفْت بَيْن الْعِيُوْن السُّوْد وِنْعَاسْهَا

إنْ رِحْت مَنْت اوَّلْ اللَّى رَاحْ.. وِلْيَا حِضَرْت

قِلْت اللِّيَالْ الْجِمِيْلِهْ.. هَبّ نِسْنَاسْهَا