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طِقُوس الشِّعر

1/21/2024 7:19:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يَا مِنْصِفِيْن الشِّعْر لِلشَّاعِرْ طِقُوْس

لا صَارْ لِهْ غَايِهْ وْ لِلْفِكْر إمْتِدَادْ

مَا عَادْ تَغْرِيْنِيْ.. (عِيُوْن الْعَيْطِمُوْس)

مَا عَادْ يَغْرِيْنِيْ سِوَى (دَرْب الرَّشَادْ)

(سُعَادْ) مِنْ كَانَتْ سِبَبْ (حَرْب الْبَسُوْس)

لا تَحْسِبُوْن إنّ السِّبَبْ (نَاقَةْ سُعَادْ)

(الْغَايِهْ) اللَّى بَيْن قَوْس وْ بَيْن قَوْس

قِدْ سَبِّبَتْ لِيْ فَـــ اسْفَلْ عْيُوْنِيْ سِوَادْ

إنْ مَاتَتْ الأحْزَانْ فِيْ اعْزَازْ النِّفُوْس

يْطُوْل عِمْر الْفَرْحَهْ اللَّى فِيْ الْمَهَادْ

مَا أغْرِسْ إلاَّ (أمّ الثِّمَارْ) مْن الْغِرُوْس

وْ لا أعْسِفْ إلاَّ (النَّادِرَاتْ) مْن الْجِيَادْ

النَّفْس قِدْ زَعَّلْتها بْـ (حِرّ الشِّمُوْس)

وَارْضَيْتها بْنِسْمِهْ مِنْ انْسَامْ الْبَرَادْ

يَوْم الْفَرَحْ لَبَّسْتَهَا (ثَوْب الْعِرُوْس)

وْيَوْم الْحِزِنْ لَبَّسْتَهَا (ثَوْب الْحِدَادْ)

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