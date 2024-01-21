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الْجَمْرَةْ الْحَيِّةْ

1/21/2024 7:19:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

جِرُوْح الْهِوَى وِمْطَاوَلْ الْهَجِرْ والتَّخْمِيْن

مَا خَلَّتْنِيْ أبْدِعْ فِيْ الْبِيُوْت الْغَرَامِيِّهْ

يَا مِقْفِيْن رِدُّوْا رَاحَةْ الْبَالْ يَا مِقْفِيْن

تَرَى الصَّبِرْ مَلَّتْه الصِّدُوْر الشِّمَالِيِّهْ..!

أوَقِّفْ عَلَى الأطْلالْ وَانَادِيْ الْغَالِيْن

وَاعَوِّدْ بِشَطْر مْعَاتَبْ وْشَطِرْ مَرْثِيِّهْ

ضِغُوْط الْفِرَاقْ وْفَقْد الامْوَاتْ وِالْحَيِّيْن

مِنْ يْعِيْشَهَا يِسْتَخْدَمْ حْبُوْب نَفْسِيِّهْ

لَوْ انْ كِلّ ذِكْرَى فِيْ كَنَفْهَا تِعِيْش اثْنَيْن

تِسَجَّلْ عَلَى قَيْد اللِّقَا لِلأهَمِيِّهْ

مَا كَانْ انْتِظَرْتِكْ بَعْد تَلْوِيْحَةْ الْكَفَّيْن

وْنِسْبَةْ رِجُوْعِكْ يَمْكِنْ اثْنَيْن بِالْمِيِّهْ

أجَامِلْ وَانَا بَيْن الرِّجَا وِالْحَنِيْن.. وْبَيْن

طُوَارِيْ غَلاكْ وْجَمْرَةْ وْدَاعِكْ الْحَيِّهْ

عَلَى سْيَاقْ بَيْتٍ سَامِعِهْ قَبِلْ عَشْر سْنِيْن

بَاقُوْلِهْ وْلَوْ مَا امْلِكْ عَلَى الْبَيْت أحَقِيِّهْ

(عَلَى خَيْر أشُوْفِك كَانْ حِنَّا مِنْ الْحَيِّيْن

مِصِيْر اللِّيَالِيْ تِجْمَعْ الْحَيّ مَعْ حَيِّهْ)

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