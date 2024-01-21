حِطَامْ الذِّكْرِيَاتْ

مِسَارِيْ اللِّيْل تَغْزِلْ فِيْ خِيُوْط الظَّلامْ

وِالأرْض يِسْحَبْ لَهَا وَجْه الْقُمَرْ ضَيْحِتِهْ

وَانَا مِثِلْ مِنْ وِصَلْ عِمْرِهْ ثَلاثِيْن عَامْ

وِالْقَلْب مِثْل الصِّغَيِّرْ فَوْق مِرْجَيْحِتِهْ

مَرَاحِلْ الْعِمِرْ نَبْت وْتَالِيَتْه إنْصِرَامْ

لِهْ يَوْم تِلْحَى الذِّوَارِيْ سِدْرِهْ وْشِيْحِتِهْ

مِنْ مِغْرِيَاتْ اللِّيَالِيْ وِالْفِتَنْ وِالْأَثَامْ

الْحِصِنْ تَكْبِيْرَةْ الْمُؤْمِنْ وْتَسْبِيْحِتِهْ

يَا بَحَرْ لا تَطْوِيْ أمْوَاجِكْ شِرَاعْ الْغَرَامْ

الْمَوْج فِيْ سَاحِلِهْ وِالْبَالْ فِيْ سَيْحِتِهْ

لِلذِّكْرِيَاتْ الْقِدِيْمِهْ مَا بِقَى إلاَّ الْحِطَامْ

اللَّى مِنْ اعْبَاقْ مَاضِيْنَا وْ مِنْ رِيْحِتِهْ

مَا بَيْن خِطْوَةْ وِدَاعْ وْبَيْن خِطْوَةْ هِيَامْ

أذْكِرْ كَلامِهْ وْنَظْرَاتِهْ وْتَلْوِيْحِتِهْ

قَالْ: الْمِوَادَعْ.. وْقِلْت: بْنَزْعَةْ الإنْتِقَامْ

تِتْبَعْ سَرَابْ الْهَقَاوِيْ وَاغْرِتِكْ ضَيْحِتِهْ

لَوْ يَرْخِيْ الْعِذِرْ جِلْبَابِهْ لِوَجْه الْمَلامْ

يَمْكِنْ يِمُوْت الْمَلامْ وْيَطْلِبِكْ بَيْحِتِهْ

تَاخِذْ عِيُوْنِكْ مِنْ اللَّهْفِهْ عِيُوْن الْكَلامْ

مِنْ لَحْظِكْ الْفَاتِرْ وْرِمْشِكْ وْتَطْوِيْحِتِهْ

وِالدَّمْع لا يَمْكِنْ يْوَدِّيْ إلَى الإنْهِزَامْ

شِفْ كَيْف حَتَّى الْغِصِنْ يِطْرَبْ لِنَوِّيْحِتِهْ

كِلْ مَا خِدِيْر الْهِوَا ذَعْذَعْ وْ نَاحْ الْحِمَامْ

كَنِّهْ مِنْ اقْصَى مَعَالِيْقِهْ جِذَبْ صَيْحِتِهْ

يِطِيْح دَمْعِيْ مِثِلْ عَوْدٍ مِقَامِهْ مِقَامْ

ثِقْلَتْ عِزُوْمِهْ وْطَاحْ وْطَيْحِتِهْ طَيْحِتِهْ