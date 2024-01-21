حسين الأنصاري: المشهد السينمائي المحلي مزدهر وفي حالة تطور دائم

نجحت السينما الإماراتية في أن تحجز مكانة مرموقة بين نظيراتها العربية، حيث عُرض العديد من الأفلام الإماراتية على مختلف المنصات وحققت نجاحات عدة، ويسعى المخرج السينمائي حسين الأنصاري، الذي يؤكد في حواره مع ((البيان))، أن المشهد السينمائي المحلي مزدهر وفي حالة تطور دائم، إلى تعزيز مهارات الشباب من خلال مشروعه الخاص الذي يسهم من خلاله بورش تطبيقية مجانية لإنتاج أفلام سينمائية محلية تشارك في المهرجانات.

مساهمة وتشجيع

يقول حسين الأنصاري عن مشروعه السينمائي: تأسس المشروع لتدريب كوادرنا السينمائية في 2019 وكان عبارة عن فكرة لنقاش مواضيع الأفلام القصيرة ومدى تأثيرها ليصل حماس الشباب لعمل مشروع لدعم الأفلام.

في البداية انضم إلى المشروع 3 أشخاص، وبما أنني أملك كامل المعدات للمشروع قمت بالمساهمة والتشجيع على عمل الأفلام القصيرة وتقديمها للمهرجانات السينمائية المحلية، وصورنا أول فيلم بعنوان ((قماشة)) للمخرج سلطان بن دافون، وفاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان العين السينمائي، وتوالى بعدها إنتاج الأفلام لنصل بعد انتهاء جائحة كورونا وعودة الحياة الطبيعية، إلى 7 أفلام سينمائية قصيرة.

وتابع: فكرنا في عمل ((أمسية سينمائية)) في المسرح نعرض فيها الأفلام التي لم يتم قبولها ولم تعرض في المهرجات داخل الدولة أو خارجها ومشاهدتها معاً في ليلة يحضرها فريق العمل مع أصدقائهم وأهلهم ومجموعة من المخرجين والمسؤولين مع ندوات تطبيقية بعد كل عرض، وأطلقنا على المبادرة ((من المسرح إلى السينما))، وقد شاركت جمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح بتوفير المكان والشهادات التقديرية، إضافة إلى أن شركة خاصة قدمت لنا المسرح وما يلزم لعرض الأفلام، وأرسلنا دعوات الحضور لـ40 شخصاً وتفاجأنا بحضور 200 شخص، ما أعطانا الحماس والتشجيع للاستمرار.

قاعة أفريقيا

وتابع حسين الأنصاري: استمرت الأمسيات السينمائية لننتج عدة أفلام مميزة وقد حضرت شخصيات بارزة، ما شجعنا لتقديم الموسم الثاني على مسرح قاعة أفريقيا.

وحرصنا على أن ننوع في فئات الجوائز لنفتح الفرص أمام الجميع ونشجع على المشاركة في فئة الإضاءة والتصوير والموسيقى والتمثيل وغيرها، وازداد عدد الحضور ما دفعنا للتفكير في تطوير الأمسية السينمائية إلى مهرجان قريباً إن شاء الله، وقد فاز فيلمي ((عربانه)) خلال الأمسية السينمائية الثانية.

يطمح الأنصاري إلى تخصيص مهرجان إماراتي بعيداً عن المشاركات الخارجية لدعم السينما المحلية وأن تكون فرصة للجميع لإثبات أعمالهم وخبرتهم، ويقول: يقوم فريق عملنا بعمل الورش على أرض الواقع وأقوم أنا بدور الإشراف العام للأفلام، وسلطان بن دافون يتولى الإشراف الفني، وننقل خبرتنا إلى الشباب خلال الورش العملية المتنوعة.

وعن أفلامه التي تم عرضها على المنصات العالمية، يقول: تم عرض فيلم ((علي وعليا)) على عدة خطوط طيران من خلال المنصات العالمية، وحالياً يتم الترويج لأفلام جديدة هي : ((نسيم)) و((بداية عشق))، وتساعد المنصات العالمية على انتشار أعمالنا، وبطبيعة الامر، نحن نسعى إلى تطوير الحركة السينمائية الإماراتية، فلدينا مجموعة شباب نشيط وشغوف، نود إعطاءهم الفرصة من الجهات الرسمية لكتابة المسلسلات وإخراجها، فالثقافة الفنية والسينمائية في ازدياد وهناك كوادر شبابية مستعدة للتجربة والتطوير ونتطلع إلى تضافر جهود الجميع لدعم هذا الحراك.

مونتاج وإخراج

‏وتحدث الأنصاري عن مشاريعه المستقبلية بالقول: تم الانتهاء من تصوير فيلم ((ديفونا)) وهو فيلم رومانسي من بطولة سلطان بن دافون ‏وفارس الخالدي وفاطمة البستكي، وسيعرض قريباً في السينما، إضافة إلى فيلم بعنوان ((أستير)) وهو يحكي قصة رحلة شاب إلى المزرعة حيث تصادفه مواقف كوميدية.

كما تقدمت بفكرة إلى هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) وتمت الموافقة عليها مشكورة، حيث نظمت ورشة مجانية تطبيقية خلال مهرجان ((مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء))، ويتم إنتاج فيلم قصير بعنوان ((حب في الصحراء))، وتعلم فيها المشاركون بالورشة التصوير وتعديل الألوان والمونتاج والتمثيل والإخراج، وكل ما يختص بصناعة الفيلم السينمائي.‏‏