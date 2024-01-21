«سوني» و«نيكون» و«كانون» تتحالف ضد تزييف الصور!

في سابقة فريدة من نوعها، تستعد شركات ((سوني)) و((كانون)) و((نيكون)) اليابانية لتحالف غير مسبوق بينها لتطوير تقنية جديدة، تضع بصمة رقمية داخل الصور الملتقطة بكاميرات هذه الشركات، لتسهيل تمييزها عن الصور المُنشأة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبحسب موقع ((نيكاي آسيا)) تنوي شركة ((نيكون)) تقديم كاميرات تصوير احترافية عديمة المرايا، تستهدف بها المصورين المحترفين، خاصة المصورين الصحافيين، وتحتوي على التقنية الجديدة.

البصمة الرقمية – محور التحالف – تتكون من أشكال متنوعة من البيانات، التي تثبت مدى موثوقية وحقيقة الصورة الملتقطة بكاميرات الشركات الثلاث، وتتمثل المعلومات في تاريخ التقاط الصورة، وساعة التصوير، وإحداثيات الموقع الجغرافي لموقع التصوير، واسم المصور.

أبرز الضرورات الملحة خلف هذا التحالف التطور المتسارع لمنصات الذكاء الاصطناعي المنتجة للصور المزيفة، وقد شهدت المسابقة السنوية للتصوير، التي تنظمها شركة ((سوني)) واقعة مرتبطة، إذ رفض المصور الألماني بوريس إلدجسن تسلم جائزة في فئة الإبداع المفتوح عن صورة بعنوان ((Pseudomnesia: Fake Memories))، واعترف أنه لم يصورها، وإنما صممها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. حينها قال إلدجسن في بيان على موقعه: ينبغي ألا تتنافس صور الذكاء الاصطناعي مع التصوير الفوتوغرافي في جائزة كهذه، إنهما كيانان مختلفان، كما أن الذكاء الاصطناعي ليس تصويراً، والمسابقة لا يمكنها التعامل مع الفن المصنوع بهذه الطريقة، لذلك لن أقبل هذه الجائزة.

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