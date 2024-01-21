إد شيران في دبي .. حضور كامل العدد في حفلين متميزين

أذهل النجم العالمي إد شيران الجمهور، الذي تجاوز عدده 60 ألف معجب، بحفلين رائعين كاملين العدد، أقيما ليلتي الجمعة والسبت الماضيين، في دبي.

وبهذا، دخل حفل دبي، والذي يعد إحدى محطات جولة المغني وكاتب الأغاني، التاريخ باعتباره أكبر حفل موسيقي مشترك، مفتوح الهواء تستضيفه الإمارة على الإطلاق.

وأدى النجم الشاب عرضين مبهرين على مسرح دوار 360 درجة لأول مرة في المنطقة، مع عروض ألسنة اللهب التي أشعلت الجو حماساً، في حين أضيئت السماء بألوان الألعاب النارية الزاهية، وأسعد شيران الجمهور في كلتا الليلتين بساعتين ونصف دون توقف، من الطاقة والمتعة والموسيقى.

ويبدو أن حفاوة المعجبين وتفاعلهم مع شيران انعكست عليه، حيث بدا مستمتعاً ومفعماً بالطاقة وهو يؤدي أشهر أغانيه، بما في ذلك ((Castle on the Hill)) و((Shivers)) و((Galway Girl))، وقدم الأغنية الأخيرة جنباً إلى جنب مع عازفة الكمان أليشيا إنستروم التي انضمت إليه على المسرح.

ودعم المغني وكاتب الأغاني في الحفل، زميله البريطاني كالوم سكوت، الذي افتتح كلتا الليلتين بأغنيته الجديدة ((Lighthouse)) وأدى مجموعة من أشهر أغانيه بما في ذلك ((Dancing On My Own)) و((You Are The Reason)) و((Where Are You Now)).

ويعد هذا الحفل، الذي تقدمه All Things Live Middle East بالتعاون مع AEG Presents، وبدعم من جدول فعاليات دبي وكوكا كولا أرينا، هو الأداء الأول للنجم البريطاني في الإمارات العربية المتحدة منذ 2017.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول All Things Live Middle East، بما في ذلك أحدث الفنانين الذين يحضرون قريباً إلى المنطقة وحفلاتهم القادمة، على الموقع الرسمي allthingslive