الأفلام المستقلة.. منارات ثقافية لا تحجبها التحديات المعاصرة

تطرح الأفلام المستقلة عربياً وخليجياً نموذجاً متجدداً في إطار حضور مشاركتها ضمن مهرجان (( المرموم : فيلم في الصحراء))، الذي اختتمت فعالياته أمس، ورؤى شابة للمعاصرة والتفاعلية القائمة وفقاً للعديد من المعطيات الاجتماعية والمضامين الثقافية يسابق الزمن على إيقاع متسارع للتقنيات الفنية وابتكارات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تحديات الإعلام الجديد وما ينتجه فضاءات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويؤكد الفنان والمخرج السوري عارف الطويل أن السينما المستقلة تلعب دوراً في تألق صناعة السينما في الخليج كونها تمر بالعديد من المراحل من إعداد وتنسيق مؤسسي واحترافية وكذلك تفاصيل الإنتاج الذي يواكب التجارب العالمية في هذا المجال، وهناك قد تبرز أفلام مستقلة من نوعية الأفلام المنخفضة الإنتاج التي نحترم تجاربها ولكنها لا تؤسس لحضور قوي للسينما الخليجية التي نحلم بوجودها وحراكها التفاعلي والمبنية على دعم كبير من جهات مؤسسية قادرة على تقديم دعم إنتاجي ضخم وقادر على دخول مفترق طرق التنافسية والإبداع.

وعن الدور الملهم للكتابة الإبداعية ومساراتها في طرح معالجة درامية لتقديم سيناريو يواكب طموحنا في حضور سينما إماراتية وخليجية، تابع عارف الطويل: بات النص السينمائي أحد عناصر الأنصار والتكوين المتفاعل مع المتغيرات الثقافية والاجتماعية كذلك الاقتصادية العالمية، والتكيف مع ثوراتها التقنية والرؤى المعاصرة التي تحمل رياح التغير والشمولية القادرة على تقديم أعمال تجذب الجمهور وتحظى بتقدير النقاد كونها تحمل في مضمونها فكراً إبداعياً للتواصل المعرفي.

اختلاف المضامين

وفي ما يتعلق بحضور الجانب التقني في مواجهة التحديات التنافسية لصناعة الأفلام المستقلة والأفلام بشكل عام في الخليج والوطن العربي تقول فنانة المونتاج تالا الطويل: بلا شك أن الأفلام المستقلة تساعد نوعاً ما صناع الأفلام والمبدعين في المنطقة في رواية قصص تعبر عن مجتمعاتهم بشكل شخصي وتلامس واقع الجمهور في المنطقة.

تمكين صناع الأفلام ودعمهم في العمل على الأفلام المستقلة سيغني السينما الخليجية وسيقدم للجمهور الخليجي والعربي الأفلام المتنوعة التي تمثله، ومن جانب آخر برأيي المنصات الرقمية غيرت الكثير من المضامين الثابتة لصناعة الأفلام على مستوى حجم الإنتاج وكذلك مضمون العمل والسيناريو في حين يلعب المونتاج دوراً كبيراً ولكنه قائم على الاختلاف بين طبيعة ومفهوم السينما وبين احتياجات الأفلام القصيرة التي تطل على منصات الإعلام الجديد بما فيها منصات التواصل الاجتماعي ككل.

وحول أهمية الديكور في مجال صناعة السينما ودوره في رفع قيمة العمل أو ترجمة رؤى المخرج والمؤلف تقول مهندسة الديكور السينمائي نور الهدى البطاشية: رؤية مهندس الديكور المتخصص في المجال السينمائي والدراما تلعب دوراً حيوياً في رفع قيمة العمل والتعبير عن طموحات الكاتب والمخرج.

ويمكنها تحقيق ذلك من خلال تصميم أماكن مصورة تعزز السياق الدرامي وتعكس جوانب الشخصيات والقصة. تأثير الألوان والتفاصيل التصميمية يمكنها تعزيز التجربة البصرية والإحساسية، مما يسهم في نقل رؤية الكاتب والمخرج بشكل أكثر فاعلية، وتختلف مساحات التنفيذ والإبداع وفقاً لضخامة العمل وقدراته الإنتاجية وهو ما لا يكون متوفراً في أغلب الأحيان في الأعمال المستقلة التي تنتهج سياسة منخفضة لتنفيذ الأعمال الفنية خاصة في بدايات فريق العمل من الشباب وتدخل في دائرة التجارب والاستفادة من الخبرات السابقة.

هموم الشباب

ومن جانب آخر يشير المصور وصانع المحتوى محمد مشورب إلى أن تجارب السينما المستقلة عربياً وخليجياً لا بد من أن تؤخذ بعين الاعتبار والتقدير كون أن الكثير منها يحمل ضمن طياته رؤى وأفكاراً لهموم الشباب وواقع المجتمع وتمثل تعبيراً متوازناً لطموحات وأحلام قابله للتحقيق وبعضها يبحث في قضايا ويواجه التحديات، وبطبيعة المتغيرات الاجتماعية والمعاصرة باتت أيضاً الأعمال التي تعرض ويتم تنفيذها على وسائل التواصل الاجتماعي أحد مظاهر الإعلام الجديد والتي لا تخضع إلى تصنيف أو رقابة جهات تخصيصة وفنية، اليوم الجميع يريد أن يصنع أعمالاً سواء بحثاً عن الشهرة أو لتطوير مواهبه الإبداعية وهم الفئة الأولى بالتشجيع والتطوير.