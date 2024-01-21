«تلغراف البريطانية»: «دبي أوبرا» أيقونة معمارية وواحة فنون عالمية

أفاد مقال في صحيفة ((تلغراف)) البريطانية بأن ((دبي أوبرا)) تحتل مركز الصدارة كإحدى عجائب الهندسة المعمارية، وكمركز للفنون المسرحية من الطراز العالمي، لافتاً إلى أن المركز الثقافي الذي تم بناؤه وسط مدينة دبي كمكان متعدد الاستخدامات يقدم العديد من الأمسيات المثيرة.

وأشار المقال إلى أن تصميم المبنى بجوار برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، لم يكن بالأمر السهل، ومع ذلك، فإن أول ما يلفت النظر عند التوجه من الساحة إلى مدخله الرئيسي، هو مبنى دار الأوبرا الحديث المذهل بواجهته المرتفعة التي تشبه القوس، والذي يستوحي شكله المتدفق والمتصاعد تدريجياً من المراكب التقليدية التي كانت تجوب خور دبي والخليج العربي لعدة قرون، للإشارة إلى ماضي المدينة في صيد الأسماك والغوص بحثاً عن اللؤلؤ.

مركز ثقافي حديث

وأفاد المقال بأن احتفاء هذا المركز الثقافي بماضي المدينة الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من هويتها الثقافية يأتي في مكانه، ولفت إلى عنصر المياه بجانب المبنى الذي يعطي انطباعاً بوجود قارب في الماء، وإلى الواجهة التي تتميز بتفاصيل المشربية المميز للعمارة الإسلامية التقليدية، حيث يظهر المبنى من الخارج ليلاً كأنه قارب تقليدي مضاء، ويمتد هذا الإحساس أيضاً داخل قاعته التي تتسع لحوالي ألفي شخص، بفضل الألواح الخشبية المنحنية وقاعات كبار الشخصيات التي تذكر بالسفن الشراعية.

وأوضح المقال أن الرؤية وراء تصميم المبنى المبتكر تضمنت استضافته مجموعة من الفعاليات المختلفة، فهو يتحول من مسرح كلاسيكي إلى قاعة حفلات موسيقية، ومرة أخرى إلى قاعة حفلات ((ذات أرضية مسطحة)) للمناسبات. وبفضل التصميم والبرمجة الشاملة في أرجائه، فإن المكان يبدو مميزاً، حيث يتوافد إليه الضيوف بملابس أنيقة وتتدلى بين طوابقه ثريا ضخمة من اللآلئ الزجاجية المصنوعة يدوياً، في إشارة أخرى إلى ماضي المدينة في الغوص.

مطاعم فاخرة

وأضاء المقال على وجود مناطق جلوس كثيرة في أنحاء المكان، مع مساحة تطل على الأجواء الصاخبة لبرج بلازا من وراء الألواح الزجاجية الشاهقة للمبنى، وعلى مجموعة كبيرة من المطاعم، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول العشاء قبل العرض داخل المبنى أو كبح شهيتهم بمقبلات في ((ذا لاونج))، أو السير خطوات من مبنى دبي أوبرا، كذلك يمكن لمن يرغب بطعام فاخر، التوجه إلى مطعم فاخر على شرفة دبي أوبرا للاستمتاع بتجربة فريدة، حيث الأجواء مضاءة بشكل خافت مع ستائر مخملية حمراء وسجاد فخم وثريات متلألئة.

وفي إضاءة على أبرز فعاليات الموسم المقبل لدبي أوبرا، لفتت المجلة إلى استضافة دار الأوبرا العرض الموسيقي الناجح ((شبح الأوبرا)) للمخرج أندرو لويد ويبر مضفياً حياة جديدة على هذه المأساة الرومانسية التي تحظى بشعبية كبيرة، إلى جانب برنامج العروض الموسيقية الكلاسيكية وموسيقى الجاز وعروض معاصرة لفنانين عالميين، مثل عرض الفرقة البريطانية ((انكوغنيتو))، وعازف الساكسفون رافي كولتران، والعازف الأمريكي الحائز على جائزة غرامي، كريس بوتي، وغيرهم.