كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «إس 94» يقتنص «رمز الجير شاهين فرخ» لفئة الشيوخ

(MENAFN
- Al-Bayan)
توج ((إس 94)) لفريق ((إم 7))، بطلاً لشوط الرمز للجير شاهين فرخ لفئة الشيوخ، في افتتاح منافسات اليوم العاشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين.
واقتنص ((إس 94)) اللقب، بعد منافسة كبيرة مع ((3)) لفريق ((إف 3 إس))، الذي حل في المركز الثاني، وجاء ثالثاً ((إس 312)) لفريق((إم 7)).
وفاز ((ترشيح)) لفريق ((إف 3)) بلقب شوط التلواح الأول للجير شاهين - فرخ فئة الشيوخ، وجاء وصيفاً ((جي إس 092)) للفريق نفسه، وثالثاً ((إس 25)) لفريق النيف.
وواصلت طيور فريق ((إم 7)) تميزها في اليوم العاشر للبطولة، وتوج ((إس277)) بلقب شوط التلواح الثاني للجير شاهين فرخ لفئة الشيوخ، وجاء ((إس 55)) للظفرة فالكون وصيفاً، وثالثاً ((إس إس9)) لفريق ((إم 7)) أيضاً.
وفي شوط التلواح الأول للجير شاهين - جرناس، كان اللقب من نصيب فريق الظفرة، عن طريق الطير ((إس 92))، فيما واصل فريق ((إم 7)) نتائجه المميزة، بحصد المركزين الثاني والثالث في هذا الشوط، عن طريق ((7)) و((مذهل)) على الترتيب.
وظفر ((إس 81)) لفريق الظفرة فالكون، بلقب شوط التلواح الثاني للجير شاهين جرناس، وكانت الوصافة من نصيب ((3)) لفريق ((إف 3))، وجاء ثالثاً ((بي 30)) لفريق ((واي إل إس)).
وتتواصل غداً منافسات البطولة، باستكمال أشواط فئة الشيوخ، التي تتضمن 5 أشواط، منها 3 للجير قرموشة - فرخ، وشوطان للجير قرموسة - جرناس، بجانب شوطي الجير قرموشة فرخ، والجير قرموشة جرناس للعامة الهواة.
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