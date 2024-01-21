كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «إس 94» يقتنص «رمز الجير شاهين فرخ» لفئة الشيوخ

توج ((إس 94)) لفريق ((إم 7))، بطلاً لشوط الرمز للجير شاهين فرخ لفئة الشيوخ، في افتتاح منافسات اليوم العاشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين.

واقتنص ((إس 94)) اللقب، بعد منافسة كبيرة مع ((3)) لفريق ((إف 3 إس))، الذي حل في المركز الثاني، وجاء ثالثاً ((إس 312)) لفريق((إم 7)).

وفاز ((ترشيح)) لفريق ((إف 3)) بلقب شوط التلواح الأول للجير شاهين - فرخ فئة الشيوخ، وجاء وصيفاً ((جي إس 092)) للفريق نفسه، وثالثاً ((إس 25)) لفريق النيف.

وواصلت طيور فريق ((إم 7)) تميزها في اليوم العاشر للبطولة، وتوج ((إس277)) بلقب شوط التلواح الثاني للجير شاهين فرخ لفئة الشيوخ، وجاء ((إس 55)) للظفرة فالكون وصيفاً، وثالثاً ((إس إس9)) لفريق ((إم 7)) أيضاً.

وفي شوط التلواح الأول للجير شاهين - جرناس، كان اللقب من نصيب فريق الظفرة، عن طريق الطير ((إس 92))، فيما واصل فريق ((إم 7)) نتائجه المميزة، بحصد المركزين الثاني والثالث في هذا الشوط، عن طريق ((7)) و((مذهل)) على الترتيب.

وظفر ((إس 81)) لفريق الظفرة فالكون، بلقب شوط التلواح الثاني للجير شاهين جرناس، وكانت الوصافة من نصيب ((3)) لفريق ((إف 3))، وجاء ثالثاً ((بي 30)) لفريق ((واي إل إس)).

وتتواصل غداً منافسات البطولة، باستكمال أشواط فئة الشيوخ، التي تتضمن 5 أشواط، منها 3 للجير قرموشة - فرخ، وشوطان للجير قرموسة - جرناس، بجانب شوطي الجير قرموشة فرخ، والجير قرموشة جرناس للعامة الهواة.

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