3 فرق ترسم ملامح المنافسة على لقب «دولية دبي للسلة»

بدأت ملامح المرشحين للمنافسة على لقب بطولة دبي لكرة السلة في نسختها الـ 33، تتضح، بعد مباريات اليوم الثاني للبطولة، ويقود الرياضي اللبناني ثلاثي المرشحين، يليه سترونج الفيلبيني مع نجومه من دوري الـ NBA، ثم أهلي طرابلس الليبي، الذي يقوده باقتدار المدرب اللبناني الخبير فؤاد أبو شقرا، وفي المقابل، كان مفاجئاً المستوى المتواضع للفرق اللبنانية الأخرى، الحكمة، بشكل خاص، وبيروت، وهومنتمن، وعبّرت الجولة الثانية عن ذلك، في المباراة الأولى فرمل أهلي بنغازي الليبي فريق النصر الإماراتي، ولم يسمح له بتخطيه في نهاية أي من أرباع لقائهما، لكن الفارق لم يتعد في أكثر الأحوال الخمس نقاط، ويعود الفضل بالدرجة الأولى إلى لاعب الأهلي سفيان حمد، أفضل مسجلي المباراة بـ 23 نقطة ومرتدتين، أهلي بنغازي رفع رصيده إلى نقطتين من فوز.

المباراة الثانية، والتي حملت فوزاً ثانياً للسلة الليبية، أكدت خطورة فريقي ليبيا، وجدية عزمهما على الخروج بِغَلّةٍ دسمة من نسخة دبي الدولية هذا العام، أو على الأقل، ينطبق هذا الوصف على أهلي طرابلس، الذي يقوده أحد أفضل مدربي لبنان، صاحب الخبرة الطويلة المشهودة، الكابتن فؤاد أبو شقرا.

فالفوز على هومنتمن بفارق 25 نقطة، لم يأتِ بالصدفة في الربع الأخير، بل بدأ منذ الربع الأول، الذي انتهى بفارق سبع نقاط، ثم ارتفع في الثاني إلى 15، وفي الثالث إلى 22، وهو عدد السلات التي سجلها أفضل مسجلي المباراة، جاد خليل، من الفريق اللبناني، مع سبع مرتدات وأربع تمريرات حاسمة، ونسيم بدروش مع أربع مرتدات وتمريرتين، الأهلي رفع رصيده إلى 4 نقاط.

في المباراة الثالثة لم تخرج النتيجة عن المتوقع قبل انطلاقها، حيث فاز سترونج الفلبيني على الوحدة السوري بفارق 22 نقطة ((89-67))، وقد تصاعد الفارق منذ بداية اللقاء بوتيرة مطردة، فكان تسع نقاط في الربع الأول، ثم 13 في الثاني، ثم 16 في الثالث، و22 في الأخير، أفضل المسجلين كان كيفن كارل، الذي سجل 24 نقطة وخمس مرتدات وتمريرتين حاسمتين، وهو من الفريق الفائز الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط.

في المباراة الرابعة، حقق الرياضي اللبناني، حامل اللقب، فوزه الثاني على التوالي، وتصدر المجموعة الثانية، بالتساوي مع سترونج، إثر تغلبه على سلا المغربي بفارق 17 نقطة ((89-72)).

وفي المباراة الخامسة، جاء أداء الحكمة باهتاً ومعاكساً للسمعة الكبيرة التي كان يحيط المنظمون والجمهور الفريق اللبناني بها قبل بدء البطولة، بل إن قسماً من جمهور الفريق توجه بكلمات قاسية إلى اللاعبين أثناء الوقت المستقطع الأخير، وهو لا يصدق أن الفريق الذي تقدم بقوة في الربع الأول بفارق 5 نقاط، تراجع في الثاني بشكل ملحوظ، وتأخر بنقطة واحدة، وفي الثالث بـ 5، إلى أن استقر الفارق في الربع الأخير على 12 نقطة في النهاية ((73 -61))، بعد أن بلغ في أقصاه 14 نقطة، منتخب تونس رفع رصيده إلى 3 نقاط، والحكمة إلى 2 من خسارتين.

مباريات اليوم

تقام في رابع أيام البطولة، اليوم، 4 مباريات، يلتقي في الأولى النصر وسلا المغربي، في الثالثة والربع بعد الظهر، ضمن المجموعة الأولى، تليها في الخامسة والربع مساءً، مباراة أهلي بنغازي الليبي ومنتخب تونس، في نفس المجموعة، وفي السابعة والربع مساء، يلتقي منتخب الإمارات والهومنتمن، لحساب المجموعة الثانية، وتختتم المباريات بلقاء لبناني صرف، يجمع الحكمة والرياضي، في التاسعة والربع مساء، لحساب المجموعة الأولى.

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