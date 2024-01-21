البرازيلي داسيلفا بطل النزال الرئيس في «دولية محاربي الإمارات»

فاز البرازيلي أليكس داسيلفا بالنزال الرئيس في النسخة الدولية الـ 46 من سلسلة بطولات ((محاربي الإمارات)) للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت أول من أمس، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، في أول منافسات الموسم الجديد 2024، وتمكن البطل من الفوز على الروسي دينيسلام كماموف في الوزن الخفيف، بعد نزال قوي بين الطرفين، بقرار الحكام.

عقب اللقاء، توج عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، البرازيلي اليكس داسيلفا. وقررت اللجنة المنظمة تأجيل النزال الرئيس الثاني بين الأذربيجاني أمين قاسيموف والكوري الجنوبي تاي كيون كيم، للنسخة 47، استناداً إلى قرار لجنة الحكام والجهاز الطبي.

حضور

شهد المنافسات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة السياحة والثقافة- أبوظبي، والبريطاني كريس براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. وحضر منافسات البطولة، البطل الداغستاني إسلام مخاشيف بطل العالم في وزن الخفيف، وهينزو جرايسي أسطورة الجوجيتسو العالمي، وعدد من سفراء الدول لدى دولة الإمارات.

فوز

وفي بقية النزالات، حافظ الروسي سمندر مرادوف على سجله الخالي من الهزائم، بعد فوزه على الأوزبكستاني بوبور كور بونوف في وزن المتوسط، وتغلب الفلبيني مارك فالريو على الكاميروني جاروليس ديا بالضربة القاضية الفنية في دقيقة ونصف، بوزن الريشة، والروسي رشيد فاكابوف على جاكشيليك كنور بييف من قرغيزستان، بخنقة جانبية في وزن الذبابة. وفي نزال السيدات، أجبرت التشيلية فالنتينا منازلتها الروسية فكتوريا سخوفريبوفا على الاستسلام في وزن الحر.

هدف

من جانبه، أكد فؤاد درويش أن السر في النجاحات العديدة والمتواصلة لبطولة ((محاربي الإمارات))، مصدره الجماعية والشغف والمسؤولية التي يتمتع بها فريق عمل البطولة، كلّ في مهامه، ذاكراً أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد، هو المواصلة في تطوير البطولة، حتى تتبوأ مكانة مرموقة بين مختلف المنافسات الرياضية الأخرى.

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