أحمد بن سعيد يتوج ماكلروي بطلاً لـ «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الإيرلندي روري ماكلروي بلقب النسخة الـ35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف التي أقيمت بملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف وسلمه كأس ((الدلة العربية)).

وأصبح ماكلروي أول لاعب يحقق لقب البطولة أربع مرات، وثاني لاعب يحتفظ به في نسختين متتاليتين بعد اللاعب ستيفن جالاتشر.

وشهد ختام البطولة ومراسم التتويج معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وهشام القاسم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة ((مجموعة وصل لإدارة الأصول))، وباوان منجال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هيرو موتوكورب، وعبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي وورلد، دول مجلس التعاون الخليجي،وعدد من كبار المسؤولين.

وأنهى ماكلروي، المصنّف الثاني عالمياً، الجولة الختامية برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليتقدّم بفارق ضربة واحدة عن البولندي أدريان ميرونك، الذي حل وصيفاً للبطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل، وجاء الأمريكي كاميرون يونغ ثالثاً بإجمالي 12 ضربة تحت المعدل، في حين تشارك في المركز الرابع كل من آرون كوركيل وبابلو لارازابال وخواكين نيمان برصيد 10 ضربات تحت المعدل.

وقال ماكلروي: من الرائع أن أحقق اللقب، كان يوماً صعباً، ولم يكن من السهل تسديد ضربات قريبة من الحفر وتحقيق ضربات تحت المعدل، لكن العلامة الفارقة خلال الجولة عندما سجلت ضربتين تحت المعدل في الحفرتين الثامنة والتاسعة، واللتين دفعاني إلى محاولة السيطرة على سير المنافسة من جديد، وارتكبت خطأ واحداً فقط في الحفرة 13 التي سجلت فيها ضربة فوق المعدل، ولكنني استعدت توازني مرة أخرى في الحفر الأخيرة.

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: عززت البطولة مكانة دبي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية، كما استقطبت في نسختها الـ35 أفضل لاعبي العالمي الذين سددوا عدداً من الضربات التاريخية على أرض ملعب المجلس، بالإضافة إلى استضافتها الآلاف من الجماهير الذين استمتعوا بمجموعة متنوعة من الفعاليات خارج الملعب.

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