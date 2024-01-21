أبطال «قمم الإمارات» يشاركون في تحديات «جبل إيفرست»

اختتمت أمس فعاليات المرحلة الخامسة من ((تحدّي قمم الإمارات))، على مسار جبلي جديد بطول 7.5 كيلومترات، في قمة جبل حفيت بمدينة العين، وشارك في النهائي 450 متسابقاً، بحضور لافت من المواطنين، وحصل اثنان من أبطال التحدي على جائزة عبارة عن رحلة إلى قمة جبل إيفرست، للمشاركة في تحدي أعلى ماراثون في العالم لفئة الجري الجبلي، وتم تخصيص جائزتين للفائزين للمشاركة في تحدي المشي الجبلي ((هايكينج))، في مخيم جبل إيفرست العالمي، كما تم تكريم الفائزين من أصحاب أفضل الأرقام في مراحل التحدّي الخمس.

نظم الحدث اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون من شركة إيفرست للرياضة، والهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة.

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